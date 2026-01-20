Часть ракет произвели в этом году: Зеленский заявил о новой тактике российских ударов

Командующий Воздушными силами ВСУ доложил о первых фактах обновленной тактики врага.

По крайней мере часть ракет, которые россияне применили в сегодняшнем ударе по Украине, они произвели уже в этом году. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Telegram по результатам специального энергетического селектора.

По его словам, на данный момент наибольшие сложности в Киеве, в части Киевской области, в Харькове. Также обсуждалась ситуация в Днепровской области, в Запорожье и области, в Сумской, Черниговской и Одесской областях, в Ровенской области.

"Командующий Воздушными силами ВСУ доложил о применении наших систем ПВО для сбивания российских ракет и о первых фактах обновленной тактики врага. Поручил военным немедленно связаться с партнерами, прежде всего с Соединенными Штатами, и проинформировать их подробно об изменении российской тактики ударов и особом направлении атаки на поражение объектов энергетики", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что будет продолжаться работа по запросам на ракеты для систем ПВО – время имеет значение по каждому запросу, по каждому элементу поставки:

"Министр внутренних дел Украины доложил о ликвидации пожаров на пораженных объектах, а также о резервных объемах оборудования для столицы. По имеющейся информации, по крайней мере часть ракет, которые россияне применили в этом ударе, они произвели уже в этом году. Это еще раз говорит о том, как важно, чтобы санкции мира против России и блокирование поставок критических компонентов реально работали", - отметил Зеленский.

Кроме того, он поручил премьер-министру Украины и министру энергетики Украины до 18 часов сегодня дать полный анализ сроков восстановления в каждом регионе и необходимых ресурсов. Президент подчеркнул, что все силы государственных и частных компаний в области энергетики должны быть направлены на то, чтобы обеспечить для украинцев максимально быстрое восстановление.

Атака РФ по Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 января Российская Федерация массированно ударила дронами и ракетами по энергетике Украины. Враг, кроме Киева, временно оставил без света часть жителей Одесской, Днепропетровской, Сумской, Ровенской, Харьковской и Киевской областей.

Самой сложной остается ситуация в столичном регионе, графики почасовых отключений в Киеве не действуют.

Аварийные отключения света продолжаются и в части Одесской области. В Минэнерго добавили, что в ряде других регионов также применены аварийные отключения из-за перегрузки оборудования во время морозов.

