'Получился мем': Тина Кароль внезапно извинилась за песню о 'добре' (видео)

Артистка говорит, что ее неправильно поняли.

Певица Тина Кароль извинилась перед украинцами, которых задело ее исполнение песни об отсутствии тепла и света, но наличии "добра".

40-летняя артистка, столкнувшаяся с волной критики из-за этой песни, записала короткое видеообращение, в котором и объяснила свои намерения. По словам Тины, она просто увидела в сети песню другого исполнителя и решила ее перепеть, чтобы поддержать людей:

"Пишут, что я не в контексте. Я в контексте максимально. Я хотела объединить композицией - отрывком из TikTok - всех, а объединила всех против себя. Ну, получился такой мем. Ничего. Извините меня, пожалуйста. Болезненный для меня мем. Это не "заказ", это не методичка от власти, я не выполняю никаких заказов".

Артистка отметила, что в такое тяжелое время ее спасают только позитивные мысли, поэтому она хотела поделиться ими с другими. Ее пост уже собрал множество комментариев:

"Тина, мы очень вас любим и всегда рядом с вами! Это не вы должны извиняться, а люди, у которых столько злобы внутри... К сожалению, не могут почувствовать это тепло и поддержку, которые им хотят дать".

"Очень жаль, что в наших людях совсем не осталось добра".

"Тина, ну серьезно. Вы умная женщина. В Киеве максимальный треш. Вы не можете думать, что это поддержка. Ахаха, не верю".

"Песня треш, но Тина достойно повела себя этим извинением перед слушателями".

Напомним, песне "У нас немає світла" уже два года, она принадлежит исполнителю по имени Даниил Городецкий. Исполнение Тины вызвало возмущение из-за того, что она спела о "добре" вместо света в самый тяжелый момент для украинской энергетической системы.

