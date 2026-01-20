Четыре знака Зодиака ждет очень приятный сюрприз до конца недели

В списке есть представители знака Рак.

До 25 января 2026 года четыре знака Зодиака ощутят самые яркие и значимые астрологические изменения. Текущая неделя становится ключевым поворотным моментом для них. Хотя новый год уже начался, многие пока не ощущали заметного движения энергии. Но вскоре ситуация начнёт меняться, и перемены будут очевидны, пишет журнал Parade.

Во вторник, 20 января, Меркурий вступает в Водолей, усиливая характерный для этого знака нонконформизм и дальновидное мышление. Этот поток энергии сохранится до 6 февраля. Когда же в пятницу, 23 января, Марс присоединится к Водолею, решительные действия станут легче, появится больше смелости для совместных проектов и нестандартных решений.

Хотя влияние этих планет ощутят все, четыре знака Зодиака получат особый импульс, позволяющий реализовать свои усилия и получить ощутимые результаты.

Рак

С середины декабря внимание Рака было сфокусировано на личных отношениях, и эта неделя станет логическим завершением этого периода. Влияние новолуния 18 января в Козероге активирует ваш седьмой дом партнерства, а Венера, Плутон, Меркурий и Марс создают мощный фон для обновления связей. Используйте энергию общения, личной силы и трансформации, чтобы открыть новую главу с любимым человеком, партнером по работе или другом. Взаимодействие Марса и Меркурия с Ураном, Сатурном и Нептуном добавляет неделю возможностей для укрепления отношений и личного развития.

Лев

Для Льва недавнее время было посвящено планированию и заботе о себе, так как в вашем шестом доме повседневной жизни происходило много событий. На этой неделе ситуация изменится: Солнце переходит в ваш седьмой дом партнерских отношений, открывая сезон, связанный с большим личным и партнерским преобразованием. 21 января Солнце соединяется с Меркурием, давая шанс ярче заявить о себе в отношениях – романтических, дружеских или рабочих. 23 января Солнце соединяется с Плутоном, открывая возможность смелых шагов и реализации желаний совместно с важным для вас человеком.

Козерог

Конец сезона Козерога открывает шанс поставить значимые цели и действовать смело. Новолуние 18 января в вашем знаке задействует Меркурий, Марс, Венеру и Плутон, создавая мощную энергию для инициатив. 19 января Солнце переходит во второй дом доходов, а гармония Меркурия и Марса с другими планетами стимулирует креативность, нестандартные решения и уверенные действия. Эта неделя благоприятна для реализации планов и воплощения смелых идей.

Водолей

Для Водолея это первая неделя сезона, и энергия 18 января в двенадцатом доме духовности продолжает сеять семена будущего. 19 января Солнце входит в ваш знак, открывая новый этап с масштабными преобразованиями на оси идентичности и отношений. 20 января Меркурий усиливает способность уверенно и прямо выражать свои мысли, а с приходом Марса 23 января появляется попутный ветер для реализации проектов, которые действительно важны и интересны. Это идеальное время для активных действий и воплощения задуманного.

