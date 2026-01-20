Разработчик ChatGPT готовится представить свой первый гаджет: что о нем известно

По предварительным данным, устройство будет напоминать iPod Shuffle и его можно будет носить на шее, как подвеску.

Компания OpenAI, создатель ChatGPT, официально подтвердила, что презентация их первого устройства, созданного совместно с легендарным дизайнером Apple Джони Айвом, состоится во второй половине 2026 года.

Речь идет об устройстве без экрана на базе ИИ, которое в компании называют потенциальным "iPhone для нейросетей". Глава OpenAI утверждал, что девайс прочно войдет в повседневную жизнь людей и станет третьим в стандартной связке "iPhone + MacBook".

Как писал WSJ, устройство будет напоминать iPod Shuffle и его можно будет носить на шее, как подвеску. Взаимодействие будет происходить через микрофон, динамик и камеру. Источники отмечают, что девайса будет работать в режиме "всегда включен", собирая данные на протяжении всего дня, а не активироваться только голосовой командой.

Видео дня

Ранее Сэм Альтман упоминал разработку целого "семейства устройств", где дебютная модель должна быть компактной, контекстно-чувствительной и без экрана. Эти слухи совпадают с его описанием.

На фото – концепт устройства на основе слухов:

Меж тем аналитики прогнозируют, что OpenAI может оказаться на грани банкротства уже к середине 2027 года, если ей не удастся существенно увеличить доходы или привлечь новые инвестиции.

Пару дней назад OpenAI объявила, что в ChatGPT скоро появится встроенная реклама прямо внутри диалога с чат-ботом. Чтобы отключить ее, потребуется подписка ChatGPT Plus, Pro или Enterprisе.

Вас также могут заинтересовать новости: