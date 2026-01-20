Южная Корея разворачивает 'ракету-монстр' с боеголовкой, разрушающей подземные бункеры, - СМИ

Она будет нести обычную боеголовку весом более 17 000 фунтов, или до 8 тонн.

Южная Корея приступила к оперативному развертыванию своей крупнейшей на сегодняшний день баллистической ракеты Hyunmoo-5. Это мощное оружие класса "земля-земля", предназначенное для уничтожения глубоко закопанных и укрепленных целей в Северной Корее.

Как сообщает Іnterestingengineering, из-за своих размеров и разрушительной силы Hyunmoo-5 получила название "ракета-монстр". Она будет нести обычную боеголовку весом более 17 000 фунтов, или до 8 тонн, что делает ее одной из самых тяжелых неядерных боеголовок, когда-либо интегрированных в баллистическую ракету.

Анонимные военные чиновники сообщили газете The Korea Herald, что развертывание войск в передовых частях началось в конце прошлого года, а полное оперативное введение в эксплуатацию ожидается к 2030 году. Чиновник Министерства обороны подтвердил, что военные "продвигают интеграцию Hyunmoo-5", хотя конкретные цифры развертывания остаются неразглашенными.

Отмечается, что эта ракета должна играть ключевую роль в сдерживании Южной Кореи против КНДР. Она предназначена для поражения укрепленных подземных бункеров, включая пункты командования и управления, которые, как считается, используются северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

"Hyunmoo-5 является ключевым компонентом южнокорейской доктрины массированного наказания и возмездия (KMPR), которая предусматривает нанесение сокрушительных ударов обычными средствами против северокорейского руководства и стратегических объектов в случае ядерного нападения. Она также поддерживает элементы концепции превентивного удара "Цепь уничтожения" и систему противовоздушной и противоракетной обороны Кореи", – пишет издание.

Как сообщал УНИАН, Северная Корея имеет различные типы ракет, в том числе – межконтинентальные баллистические ракеты, способные нести ядерное оружие. В частности, Северная Корея имеет около 300 ракет Hwasong-7 с дальностью полета 1200–1500 км. Этот радиус охватывает всю территорию Южной Кореи и Японии.

Также на вооружении КНДР находится ракета Hwasong-17. Это двухступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета, работающая на жидком топливе. Она была испытана в 2022 году. Эта ракета несет полезную нагрузку 2000-3500 кг и потенциально может достигать континентальной территории Америки.

