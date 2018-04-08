В радиоактивный пепел: росСМИ рассказали, как британские полицейские сжигали кота Скрипаля огнеметом (видео)

По словам российских пропагандистов, британская сторона «заметает следы», уничтожая любые возможные улики в деле.

После отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля британские правоохранители сожгли его кота по кличке Нэш Ван Дрейк из огнемета.

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Соответствующий сюжет вышел на телеканале «Россия 24». Ведущий канала заявил, что британские правоохранители «по максимуму заметают следы – так, чтобы от живой улики остался лишь пепел». Тем не менее, вторая кошка Скрипаля, как утверждается, успела сбежать.

Согласно сюжету, у Скрипаля были два кота, собака, и две морских свинки. Морские свинки, по словам пропагандистов, были оставлены полицейскими на верную смерть, без воды и корма.

Ранее СМИ рассказали, что произошло с домашними животными отравленного экс-шпиона Скрипаля. Отмечалось, что две морские свинки Скрипалей погибли от обезвоживания в отсутствие хозяев, а черный персидский кот по кличке Нэш ван Дрейк был найден в тяжелом состоянии и усыплен.

Как сообщал УНИАН, бывшего российского шпиона Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания 4 марта в британском Солсбери. Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР. 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь находятся в больнице.