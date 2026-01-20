'Мир навсегда изменился': фон дер Ляйен высказалась об угрозах Трампа относительно Гренландии

Дипломат не верит в то, что отношения между США и Европой быстро вернутся к прежней форме.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к "постоянной" независимости от США, назвав враждебность президента Дональда Трампа к союзникам разрывом, который можно сравнить по масштабам с "шоком Никсона" 1971 года, передает Axios.

По ее словам, реакция Европейского Союза на угрозы в отношении Гренландии будет "непоколебимой, единой и соразмерной".

Фон дер Ляйен подчеркнула, что торговое соглашение между США и ЕС, которое было заключено прошлым летом и названо Трампом на тот момент "крупнейшим в истории", будет под угрозой, если Вашингтон реализует свои планы.

"В политике, как и в бизнесе, соглашение есть соглашение. И когда друзья жмут друг другу руки, это должно что-то значить", - добавила дипломат.

Также она отвергла надежду на то, что отношения быстро вернутся к прежней форме и предупредила, что "игра на время" только усугубит уязвимость Европы.

Политик сказала, что ее призывы к европейской "независимости" в прошлом году сначала были восприняты скептически, но "менее чем за год вокруг этого сформировался реальный консенсус". По ее словам, скорость и масштаб потрясений срока Трампа подтвердили ее правоту.

"Конечно, ностальгия является частью нашей человеческой истории, но ностальгия не вернет старый порядок", - отметила фон дер Ляйен.

Кроме того, глава Еврокомиссии предупредила, что Трамп, угрожая Гренландии, "погружает нас" в "нисходящую спираль", которая выгодна РФ и Китаю.

Политик добавила, что ЕС готовит большой инвестиционный пакет для поддержки местной экономики и инфраструктуры Гренландии, а также намерен усилить партнерство в области безопасности с такими странами, как Великобритания, Канада, Норвегия и Исландия.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что такой кризис заставляет ЕС пересмотреть свою стратегию безопасности, которая основана на принципе, что "суверенный народ сам решает свое будущее".

"Мир навсегда изменился, и мы должны меняться вместе с ним", - подытожила глава Еврокомиссии.

Что такое "шок Никсона"?

Шоком Никсона называли последствия ряда экономических мер, среди которых замораживание заработной платы и цен, надбавки к импорту и односторонняя отмена прямой международной конвертируемости доллара в золото, введенные президентом США Ричардом Никсоном 15 августа 1971 года в ответ на растущую инфляцию.

Планы Трампа в отношении Гренландии - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на конфликт вокруг Гренландии. По его словам, Украина уважает суверенитет Дании и поддерживает ее территориальную целостность.

"Я очень хочу, чтобы Америка услышала Европу, услышала в формате дипломатии. Я думаю, так все и произойдет. И очень верю, что не будет каких-то больших угроз", - подчеркнул глава государства.

В то же время СМИ сообщали, что НАТО ограничило обмен разведданными с США из-за ситуации с Гренландией. В частности, инсайдер альянса отметил журналистам, что планы Трампа "создают напряженность и недоверие между европейскими и американскими коллегами в НАТО".

По его словам, сотрудники больше не "общаются открыто" на фоне растущих опасений, что информация попадет к Трампу и будет использована при попытке США захватить Гренландию силой.

