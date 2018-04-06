Трамп заявил, что не знал о выплате $130 тысяч порноактрисе за молчание

По словам Трампа, он не знает, где его адвокат, Майкл Коэн, взял деньги.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знал о выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэлс (Стефани Клиффорд) за ее молчание.

В Белом доме утверждают, что заявления порноактрисы об интимной связи с Трампом в 2006 году являются неправдой, пишет Reuters.

"Вы должны спросить об этом Майкла Коэна", - сказал Трамп, отвечая на вопрос, почему его адвокат заплатил деньги, если заявление порноактрисы неправда.

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Также Трамп отметил, что не знал об этой выплате.

По словам Трампа, он не знает, где его адвокат, Майкл Коэн, взял деньги, чтобы якобы заплатить порноактрисе за молчание о близких отношениях с ним.

В свою очередь, как отмечает агентство, Коэн заявил, что заплатил Дэниелс из собственного кармана.

17 марта адвокат Трампа Майкл Коэн подал в суд на порноактрису. В иске говорится, что Клиффорд рассказала о близкой связи с президентом вопреки договоренности о неразглашении. Коэн утверждает, что порноактриса нарушила их соглашение не менее 20 раз. Если судья признает Клиффорд виновной, то ей грозит штраф в размере 1 миллиона долларов за каждое нарушение. В разгар президентской кампании в 2016 году Коэн заплатил порноактрисе 130 тысяч долларов за неразглашение информации об интимной связи.

7 марта пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что «связь Трампа с порнозвездой - неправда, и это доказано в суде».