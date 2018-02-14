Адвокат Трампа со своего кармана заплатил порноактрисе 130 тысяч долларов

Майкл Коэн подтвердил появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что заплатил Стефани Клиффорд из своего кармана крупную сумму, которую ему затем не компенсировали.

Адвокат президента США Майкл Коэн подтвердил, что выплатил из личных средств 130 тысяч долларов бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд, заявившей о вступлении в интимную связь с Дональдом Трампом.

Эти деньги "ни прямо, ни косвенно" ему компенсированы не были, сообщил он в письменном заявлении, распространенном во вторник, 13 февраля, как пишет DW.

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Одновременно Коэн указал, что платеж Клиффорд был легальным и не был связан с предвыборной кампанией Трампа на президентских выборах в 2016 году. О том, почему он выплатил эти деньги, адвокат не сообщил.

В середине января в американских СМИ появилась информация о предполагаемой внебрачной связи Трампа с порноактрисой, которая якобы имело место в июле 2006 года. В конце января газета The Wall Street Journal сообщила, что в 2016 году Коэн заплатил ей за неразглашение этой информации 130 тысяч долларов, однако сам адвокат отрицал этот факт.