Адвокат Трампа со своего кармана заплатил порноактрисе 130 тысяч долларов

11:57, 14 февраля 2018
Мир
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О том, почему он выплатил эти деньги, адвокат не сообщил / фото turner.com

Эти деньги "ни прямо, ни косвенно" ему компенсированы не были, сообщил он в письменном заявлении, распространенном во вторник, 13 февраля, как пишет DW.

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Одновременно Коэн указал, что платеж Клиффорд был легальным и не был связан с предвыборной кампанией Трампа на президентских выборах в 2016 году. О том, почему он выплатил эти деньги, адвокат не сообщил.

В середине января в американских СМИ появилась информация о предполагаемой внебрачной связи Трампа с порноактрисой, которая якобы имело место в июле 2006 года. В конце января газета The Wall Street Journal сообщила, что в 2016 году Коэн заплатил ей за неразглашение этой информации 130 тысяч долларов, однако сам адвокат отрицал этот факт.

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Теги: #Трамп порноактриса