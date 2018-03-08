Трамп выиграл суд у порноактрисы Сторми Дэниэлс

В Белом доме утверждают, что это дело уже давно было выиграно в арбитраже.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что адвокаты Трампа уже выиграли суд против порноактрисы Стефани Клиффорд, более известной под псевдонимом Сторми Дэниэлс.

Она отметила, что суд состоялся давно, передает Market Watch.

"Президент прямо на это ответил и ясно дал понять, что ни одно из этих утверждений не является правдой. Это дело уже было выиграно в арбитраже", - заявила Сандерс.

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Ранее сообщалось, что порноактриса Стефани Клиффорд, более известная под псевдонимом Сторми Дэниэлс, подала иск против президента США Дональда Трампа.

Она заявила, что Трамп не подписал договор о неразглашении их отношений, которые продолжались с лета 2006 года до начала 2007 года.