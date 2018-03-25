Коллекция фотографий The Beatles продана с аукциона за $357 тысяч

Еще одним лотом на этих торгах был автомобиль Mercedes AMG черного цвета, купленный в 1984 году Джорджем Харрисоном.

Коллекция из нескольких сотен ранее никогда не демонстрировавшихся негативов фотографий английской группы The Beatles, на которых запечатлены первые ее гастроли в США, продали с аукциона в субботу за 253 тыс. фунтов стерлингов (357 тыс. долларов)

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Как сообщает ВВС, коллекция была главным лотом на традиционных торгах памятными вещами, связанными с ливерпульской четверкой, которые ежегодно устраивают в Ньютон-ле-Уиллоус аукционным домом Omega Auctions.

Автором снимков является фотограф Майк Митчелл, которому на момент тех гастролей, состоявшихся в 1964 году, было 18 лет. Сначала он запечатлел британский квартет во время его прибытия на вашингтонский железнодорожный вокзал Union Station, затем снял кадры пресс-конференции, затем концерт The Beatles в Washington Coliseum на крытой арене и, наконец, концерт группы в общественном центре Балтимора - Baltimore Civic Center.

Еще одним важным лотом на этих торгах был автомобиль Mercedes AMG черного цвета, купленный в 1984 году Джорджем Харрисоном (1943-2001) за 85 тыс. Фунтов (120 тыс.долларов). В общей сложности он владел им на протяжении 16 лет. Новый обладатель приобрел эту машину - за 43,2 тыс. Фунтов (61 тыс. долларов).