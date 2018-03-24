США и около 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов - The Times
10:22, 24 марта 2018Мир
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Начать планируют уже в понедельник.
Иллюстрация / REUTERS
Соединенные Штаты Америки и около 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов, связанных с московскими шпионскими сетями.
Беспрецедентная координированная акция начнется в понедельник, 26 марта, из отзыва из России посла ЕС на четыре недели, сообщает The Times.
Как сообщал УНИАН, вчера вечером советник по национальной безопасности Трампа рекомендовал отозвать из США российских дипломатов в ответ на отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Ожидается, что Трамп примет окончательное решение на следующей неделе.
Напомним, ЕС соглашается с правительством Объединенного Королевства, с оценкой, что скорее всего, за атаку в Солсбери ответственна Российская Федерация. ЕС решил в знак солидарности отозвать своего посла из Москвы для консультаций.
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