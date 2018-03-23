Евросоюз отзывает своего посла из России для консультаций по "делу Скрипаля" - Reuters

"ЕС согласен с оценкой правительства Соединенного Королевства, что весьма вероятно, что Российская Федерация несет ответственность за отравление Скрипаля", - сказано в сообщении.

Лидеры стран Европейского союза поддержали Великобританию - ЕС решил в знак солидарности отозвать своего посла из Москвы для консультаций из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Об этом сообщает Reuters. "ЕС согласен с оценкой правительства Соединенного Королевства, что весьма вероятно, что Российская Федерация несет ответственность за отравление Скрипаля, и что нет правдоподобного альтернативного объяснения", - говорится в совместном заявлении ЕС.

"Европейский союз отзовет своего посланника в Москву, немецкого дипломата Маркуса Эдерера, на один месяц для консультаций", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, бывшего российского шпиона Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта обнаружили без сознания на скамейке в парке Солсбери на юге Великобритании.

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Ситуация вокруг этого события привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и одного полицейского. Основанием для обвинений стали, как заявляет официальный Лондон, следы вещества «Новичок» российского производства.

Правительство Великобритании объявило о выдворении 23 российских дипломатов и прекращении контактов с РФ на высоком уровне. Россия ответила на это зеркальными действиями, выдворив из страны 23 британских дипломатов.

Скрипаль и его дочь до сих пор находятся в больнице в «критическом, но стабильном» состоянии.

Скрипаль - бывший полковник ГРУ РФ. Суд в Москве в 2006 году признал его виновным в шпионаже в пользу британской службы разведки MI-6. В 2010 году Скрипаля выслали на Запад в рамках обмена обвиняемыми в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер его 44-летний сын.