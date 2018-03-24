Совет нацбезопасности США посоветовал Трампу выслать российских дипломатов - CNN

04:05, 24 марта 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник.

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Сообщается, что в рекомендации не говорится, скольким российским дипломатам стоит покинуть США — это число совет назовет позднее. Также известно, что Трамп уже знаком с рекомендациями и в данный момент их обдумывает. Источник заявил, что президент примет решение по ним в скором времени.

Ранее и.о. заместителя госсекретаря США Хизер Науэрт заявила, что заявления России по делу Скрипаля нелепы.

Как сообщал УНИАН, высланные из России британские дипломаты уже вернулись в Лондон.

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Теги: #США#Россия#Дональд Трамп#дипломаты РФ