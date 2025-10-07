Японские эсминцы получат 'Томагавки', - BI

Эсминец класса "Конго" JS Chokai уже направляется в США на год модификаций и учений.

Япония начинает интеграцию крылатых ракет "Томагавк" в свой флот, что означает существенный шаг в наращивании наступательных возможностей морских сил самообороны (JMSDF), пишет Business Insider.

В конце прошлого месяца сообщили, что эсминец класса "Конго" JS Chokai отправился в США для проведения модификаций и подготовки экипажа, которые продлятся около года и должны завершиться в сентябре 2026 года.

Благодаря модернизации Chokai сможет нести ракеты "Томагавк", а Токио получит первую ракету, приобретенную в США, перед возвращением корабля домой. Перед отплытием судно уже проходило тренировку по загрузке муляжей "Томагавков" под руководством инструкторов ВМС США, что помогло экипажу ознакомиться с процедурами эксплуатации и подготовки к применению вооружения.

Поставки "Томагавков" продолжались несколько лет: США объявили о продаже 400 ракет (200 Block IV и 200 Block V), а подготовка японских специалистов к работе с системой запуска началась еще в марте 2024 года. Министерство обороны Японии ускорило интеграцию этого оружия как часть ответа на рост военного давления со стороны Китая и обострение ситуации безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ракеты "Томагавк" Block IV имеют ориентировочную дальность до 1600 км; Block V имеет еще больший радиус действия и модернизации, повышающие пригодность для поражения как наземных, так и морских целей. Их точность и дальнобойность позволяют вести удары из-за пределов действия многих вражеских систем ПВО, что делает эти ракеты ценным дополнением к арсеналу JMSDF.

Интеграция "Томагавков" превратит надводные корабли из платформы, ориентированной главным образом на противовоздушную и противоракетную оборону, в платформы, способные наносить контрудары большой дальности. Кроме эсминцев, ракеты могут быть запущены с подводных лодок, а также с новой армейской системы средней дальности Typhon, вызвавшей протест со стороны Китая.

"Томагавки" будут дополнять уже начатые закупки японских ракет отечественного производства, и вместе они составят основу усиленного потенциала дистанционной обороны Японии. В заявлении JMSDF говорится: "Наши возможности дистанционной обороны неуклонно развиваются, поскольку мы укрепляем связи с ВМС США и наращиваем готовность".

Tomahawk - последние новости для Украины

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп намекнул журналистам, что он все же решил передать Украине ракеты Tomahawk.

Ранее представитель ВМС ВСУ, капитан 2 ранга Дмитрий Плетенчук рассказал, что Украина сможет запускать противокорабельные системы Tomahawk с наземных пусковых установок, если США передадут это оружие. По его словам, есть система, которая обкатана и проверена в боевых условиях, но эта война показывает другие боевые условия.

