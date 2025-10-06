Дмитрий Плетенчук отметил, что враг адаптируется к новым видам вооружения, поэтому недооценивать его не стоит.

Если Украина действительно получит противокорабельные системы Tomahawk, их можно будет запускать с наземных пусковых установок. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ВМС ВСУ, капитан 2 ранга Дмитрий Плетенчук.

По его словам, есть система, которая обкатана и проверена в боевых условиях, но эта война показывает другие боевые условия.

"Любая система вооружения проходит новое испытание современной войной. Не надо недооценивать нашего врага. У него есть системы противодействия и их много. Это не только системы ПВО, это и системы радиоэлектронной борьбы. Но, если речь идет о поставках (Tomahawk - УНИАН), то единственный вариант вероятен - наземные пусковые. Не так давно США вернулись к их использованию в наземном варианте", - рассказал представитель ВМС ВСУ.

Он добавил, что примерно два года назад эти установки вернулись на вооружение уже с новыми пусковыми для запуска ракет, однако, "по факту", это та же корабельная пусковая, но на колесном шасси.

В то же время военный отметил, что не стоит рассчитывать на скорое появление Tomahawk у Украины. Ведь, даже при условии прохождения всех соответствующих согласований, соответствующие специалисты должны пройти определенное обучение.

Путин пригрозил США из-за вероятной поставки Tomahawk Украине

Как писал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин отреагировал угрозами на новости о вероятной поставке Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk. В комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину он заявил, что поставки этих ракет Украине приведут к "разрушению положительных тенденций в отношениях России и США".

По словам диктатора, это спровоцирует "по крайней мере положительные тенденции, наметившиеся в этих отношениях". Он добавил, что якобы "не от него зависит, какие в дальнейшем произойдут события".

