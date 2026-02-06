В армии США солдат до сих пор учат, что можно обойтись без дронов, - Business Insider

Американцы решили, что Украина использует дроны, потому что не имеет артиллерии, а не потому, что дроны показали себя более эффективными.

Армия США постепенно осваивает использование малых беспилотников, но среди американских военных до сих пор распространено убеждение, что дроны не являются универсальным инструментом, а их доминирование на фронте в Украине является следствием нехватки артиллерийских снарядов. Об этом пишет Business Insider.

В публикации рассказывается о новой школе операторов БПЛА при армии США, где военных обучают тактике боевого применения беспилотников, а также их ремонту и обслуживанию. Обучение ведется как на симуляторах, так и с использованием реальных дронов.

Как рассказала Business Insider руководительница школы майор Рэйчел Мартин, в рамках программы солдатам в частности объясняют, что дроны не являются универсальным инструментом и в определенных миссиях лучше полагаться на традиционное оружие. Она в частности назвала в качестве альтернативы дронам пулеметы калибра .50 и противотанковые гранатометы AT4.

"Весь мир сосредоточен на российско-украинской войне и тактике и оборудовании, используемых в этом типе ведения боевых действий. А в Америке это не тот стиль ведения войны, к которому мы привыкли", – сказала Мартин.

По мнению американского майора, украинцы "используют то, что имеют, потому что не обладают теми многоуровневыми ресурсами, которые, к счастью, есть в нашей стране". По ее убеждению, российско-украинская война могла бы быть совсем другой, если бы Украина имела больше традиционного оружия.

"Мне было бы очень интересно увидеть, как бы закончилась эта война, если бы у них в начале их войны был такой же военно-промышленный комплекс, какой у нас есть сейчас. Я думаю, что все было бы совсем иначе", – сказала Мартин.

Вместе с тем она признает, что чрезвычайная мощь, которую продемонстрировали небольшие дроны в Украине, является причиной, по которой США все же нужно научиться, в частности, такому стилю ведения войны.

"Маленькая страна с небольшой армией и небольшим количеством денег может бороться с такой большой сверхдержавой, как Россия, и все равно выжить", – подчеркнула она, описывая роль беспилотников в войне.

Производство традиционного вооружения в США

Несмотря на убеждение американских военных, что американский ВПК производит много традиционного оружия, на самом деле это не так. Еще в 2024 году сообщалось, что США только планируют к концу 2025 года выйти на объемы производства в 100 тысяч артиллерийских снарядов основного калибра в месяц. Россия уже на тот момент в 2024 году производила 250 тысяч снарядов в месяц.

Согласно открытым данным Пентагона, промышленность США выпускает лишь несколько десятков ракет "Томагавк" в год. Ракеты для систем Patriot в США производятся в количестве нескольких сотен в год, чего недостаточно, чтобы обеспечить даже потребности Украины.

В декабре 2024 года Белый дом публично признавал, что в случае большой войны, например с Китаем, армия США очень быстро останется без основных видов боеприпасов.

