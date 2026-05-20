Вместо ракет за $5 000 000: в Украине испытали секретное оружие против 'Шахедов'

Новейшая разработка сжигает вражеские беспилотники за считанные секунды.

Украинские специалисты создали инновационную лазерную систему на базе ИИ, способную эффективно уничтожать российские Shahed. Новейшее оружие поможет решить критическую проблему колоссального дисбаланса стоимости между ракетами ПВО и дешевыми вражескими БПЛА, пишет 19FortyFive.

Отечественная компания Celebra Tech разработала противодроновую лазерную систему под названием Trident ("Тризуб"). Разработчики утверждают, что она включает AI-ориентированное определение и отслеживание целей, которое работает параллельно с интегрированным радаром и модулем командования и управления.

По сообщениям, этот комплекс на базе искусственного интеллекта способен прожечь дыру в дроне Shahed с расстояния более трех миль за считанные секунды.

Видео дня

Новая лазерная система должна кардинально изменить ситуацию с защитой неба и экономией дорогостоящих ракет. Как отметили аналитики издания, трагическая разница в ранние периоды войны заключалась в использовании "ракет ПВО стоимостью 5 миллионов долларов для сбивания дронов стоимостью 20 000 долларов". По мнению экспертов, такой дисбаланс затрат был абсолютно неустойчивым для обороны страны.

Лазер системы "Тризуб", установленный на прицепе, прожигает броню за 3–4 секунды. По имеющейся информации, система уже была успешно протестирована против целей диаметром от 17 до 33 см. В частности, лазер доказал свою эффективность против электронных и оптических систем наведения, а также конструктивных элементов, таких как поверхности крыльев.

В настоящее время система "Тризуб" приближается к начальной оперативной готовности. В то же время многие технические детали разработки, в частности точная мощность лазера, емкость батареи и специфика системы охлаждения, пока остаются тайной.

Украинское оружие

Ранее УНИАН писал, что Украина создала свою первую управляемую авиабомбу. Ее боевая часть – 250 кг. Отмечается, что Минобороны уже закупило первую экспериментальную партию, и пилоты отрабатывают боевые сценарии и адаптируют применение нового средства в реальных условиях войны.

Также напомним, что украинский дрон FP-2 получил ракетную модификацию. В новой конфигурации украинского дрона на крылья с обеих сторон крепится два блока неуправляемых авиационных ракет, по 4 ракеты в каждом, что дает общий залп в 8 ракет.

Вас также могут заинтересовать новости: