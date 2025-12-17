Производство артиллерии надо улучшать, чтобы иметь максимально разнообразные средства для поражения вражеских позиций и потенциала.

Надо сокращать время на развертывание и применение артиллерии, чтобы наши средства не были замечены вражескими разведывательными дронами, которые корректируют огонь по украинским позициям. Об этом заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, бывший офицер Воздушных сил Анатолий Храпчинский сказал в эфире на Radio NV.

Эксперт считает, что направление производства артиллерии недооценено.

"Мы почему-то привыкли к тому, что появились дроны, и дроны - это круто. На самом деле сейчас развивается отдельный участок, который позволяет работать артиллерии даже более чем на 100 км. Это надо тоже заметить. Плюс - есть улучшенные снаряды", - отметил Храпчинский.

Он отметил, что речь идет о том, что есть качественное средство поражения, которое может работать на большое расстояние, и будет более точным, чем то, что выпускается в России. Впрочем, РФ всегда воевала количеством, и никогда не воевала качеством.

"Почему мы меньше стали использовать артиллерию? Потому что российские разведывательные дроны и ударные дроны FPV не позволяют нам развернуть систему и отстрелять по вражеским позициям. Поэтому надо сокращать время на развертывание и применение, чтобы враг не мог вовремя увидеть и предотвратить наши действия", - считает Храпчинский.

По его мнению, существует ряд решений, которые позволяют Украине это делать.

"Поэтому, не дронами едиными. Надо применять любые виды вооружения, которые есть сейчас. Их нужно развивать, их нужно модифицировать, их нужно улучшать, потому что тактика применения большого количества разнообразных средств поражения приводит к растягиванию возможностей и противодействия. И это уменьшает потенциал врага", - убежден Храпчинский.

Отдельно он отметил, что Россия распределила производство ресурсов, чтобы получать нужное ей вооружение. В том числе, Северная Корея привлечена к производству оружия для России.

"Надо не забывать о возможности у нас создания более дальнобойного оружия, которое бы могло условно намекать, что мы можем и до КНДР достать, если нам будет нужно", - сказал Храпчинский.

Производство оружия в Украине

Как сообщал УНИАН, военный эксперт Павел Нарожный отмечал, что Украина производит артиллерии больше, чем Франция и Германия вместе взятые.

В то же время, у врага наблюдаются проблемы.

У российских захватчиков прослеживается исчерпание запасов современных артиллерийских систем. Сейчас примерно 2/3 российских потерь в артиллерии приходится на прицепные пушки.

