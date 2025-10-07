В сети стали активно обсуждать электромагнитное оружие, поэтому Сергей Флеш решил более подробно рассказать о нем.

Под термин электромагнитного оружия можно подвести много разных устройств по принципу работы, но реальной является только концепция направленного сверхвысокочастотного излучения, написал эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что данное излучение создает наведенные токи на электронных компонентах, выводя их из строя или сбивая их работу.

"За всю историю военной техники был создан лишь один серийный комплекс электромагнитного оружия рф "Ранец-Э", который в мире оказался ... никому не нужным, поскольку передвигался на ракетном тягаче и стрелял импульсом аж раз в 20 минут", - отметил "Флеш".

Видео дня

По словам эксперта, излучение в "Ранце" генерируется в сантиметровом диапазоне импульсом, который длится 10 наносекунд и фокусируется параболической антенной. То есть, добавил эксперт, около 20 минут генераторы заряжают конденсаторы для того, чтобы получить заряд нужной мощности. При этом, авторы анонсировали дальность сбивания дронов лучом на 10 км.

"Флеш" отметил, что "Raytheon Co. Missile Systems" разрабатывает с 2019 года боевой ЭМИ-генератор "Phaser". Однако, пока неизвестно, на какой стадии находится разработка. Также нет информации и о ее характеристиках.

По словам эксперта, в США в том же 2019 году была создана еще одна система электромагнитного оружия THOR. Она помещается в морском контейнере и имеет в виде излучающего элемента прямофокусную антенну. "Флеш" отметил, что точные ее характеристики неизвестны.

В Великобритании, по словам эксперта, с 2010 года работают над системой RF DEW, о которой тоже ничего не известно. А вот Китай имеет маломощную систему ZC-100 от EM Sniper весом в одну тонну. Также одну китайскую систему электромагнитного оружия создали CSGC и NORINCO, но данных о характеристиках тоже нет.

"Флеш" добавил, что самый распиаренный проект - это компания Epirus с системой Leonidas, но и о нем нет конкретной информации.

Поэтому, по мнению эксперта, электромагнитное оружие хоть и является перспективным направлением, но не стоит ожидать от него большой дальности и мощности. По мнению "Флеша", на фронте украинским военным такое оружие не нужно сейчас.

Также, как отметил эксперт, в мире для покупки не выпускается ничего серийного, практичного и доступного, хотя разработки продолжаются десятки лет.

Война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушников поделился, что россияне модифицировали "Шахеды". Теперь они могут менять цели для удара прямо во время полета. Речь идет о модели МС-236, которая была разработана с возможностью управлять дроном непосредственно во время полета. Кушников подчеркнул, что такие дроны сложно отличить от других модификаций "Шахедов", так как они почти не имеют внешних отличий.

Также мы писали, что заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004 - 2020 годах, капитан 1-го ранга запаса Андрей Рыженко отметил, что Россия концентрирует большое количество воздушных средств поражения, включая дроны и ракеты, по определенным регионам в Украине, чтобы нанести как можно больший вред. Он не исключает, что оккупанты могут выпустить из района Черного и Каспийского морей на кораблях и подводных лодках до 100 крылатых ракет "Калибр" одновременно.

Вас также могут заинтересовать новости: