Основную угрозу представляют 8 носителей ракет "Калибр" в Новороссийске.

Россияне концентрируют большое количество воздушных средств поражения, включая дроны и ракеты, по определенным регионам в Украине, чтобы нанести как можно больший ущерб. Враг может запустить из района Черного и Каспийского морей на кораблях и подводных лодках до 100 крылатых ракет "Калибр" одновременно.

Как сообщил заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004 - 2020 годах, капитан 1-го ранга запаса Андрей Рыженко в эфире "КИЕВ24", основную угрозу представляют 8 носителей ракет "Калибр", которые расположены в Новороссийске. Он отметил, что россияне хотят запугать гражданское население и ослабить экономику Украины.

"Цель - объекты инфраструктуры, население Украины и, я думаю, военные объекты - тоже. У нас сейчас есть контрвоздушные средства и мобильные группы. Тем не менее, благодаря такому количеству средств нападения часть из них достигает своих целей", - сказал Рыженко.

Говоря о запасах ракет россиян, капитан 1-го ранга запаса поделился, что для Украины наибольшую угрозу прредставляют 8 носителей ракет "Калибр" в Новороссийске. По его словам, они могут одновременно запустить до около 50 ракет. Такое же количество носителей ракет находится в Каспийском море.

РФ запустила по Украине более 50 ракет и около 500 дронов - что известно

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что россияне запустили по нашей стране в ночь на 5 октября более 50 ракет и около 500 ударных дронов. Под ударом оказались Львовская, Ивано-Франковская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская и Кировоградская области.

Известно, что от вражеской атаки пострадали по меньшей мере 10 человек. Еще пять человек погибли. Спасательные и восстановительные работы продолжаются.

