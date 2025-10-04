По словам эксперта, такие системы десятки лет работают на круизных кораблях.

Российские СМИ распространили информацию о первом дроне, который полетел, передавая информацию через спутниковый интернет РФ. Такие данные прокомментировал специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

Спутник

По его словам, из-за того, что россияне не имеют сети низкоорбитальных современных спутников для скоростного доступа к интернету, они для таких целей используют спутники на геостационарной орбите.

"Такой спутник висит над землей на высоте 36 тысяч километров и вращается вместе с Землей. Для наблюдателя с Земли он все время находится в одной точке. То есть полная аналогия спутниковых телевизионных систем. Для того, чтобы покрывать сигналом разные части Земли, такие спутники размещаются в разных точках орбиты. В данном случае речь идет о Спутнике Ямал 601, который находится на орбите на позиции 49 градусов восточной долготы и покрывает Землю 32 лучами", - объяснил "Флеш".

Специалист отметил, что такой спутник покрывает Украину лишь частично. Он был запущен в 2019 году и является собственностью компании "Газпром". Также эксперт добавил, что для России его сделала европейская компания Thales Alenia Space.

Терминал

"Флеш" отметил, что базовый терминал - это обычная спутниковая тарелка диаметром от 60 см, которая направлена в одну сторону, а в разных частях Земли размер отличается, поскольку это зависит от карты покрытия спутника.

"Но так, как россияне пытаются через этот спутник держать связь в движении, то делать это можно двумя способами. Первый - это плоская антенна, как у "Старлинка". Луч на спутник в такой антенне формируется благодаря массиву фазированных элементов. Второй тип антенны - это маленькая "тарелочка", которая вращается внутри шара. Шар выполняет функцию защиты от ветра и осадков. В первом варианте луч на спутник формируется электрически, а во втором луч формируется механически", - подчеркнул специалист.

Особенности

По словам эксперта, из-за того, что спутник один, то любая помеха между терминалом и спутником оборвет связь. В то же время антенная система имеет вес до 3 кг, а размер шара составляет 30-40 см, что подходит для морских катеров, однако много для беспилотника.

"Самая большая проблема таких систем - это большая задержка сигнала из-за большого расстояния между терминалом и спутником на геостационарной орбите. Именно поэтому, если внимательно прочитать пресс-релиз, то там говорится о передаче видео с дрона, а не управления дроном", - обнаружил Бескрестнов.

Применение

"Флеш" добавил, что видит угрозу применения для Украины такой системы преимущественно на беспилотных ударных катерах.

"Такие системы десятки лет работают на круизных кораблях, но сможет ли механическая система удерживать постоянный прицел на спутник в условиях качания маленького катера на море, я не уверен", - подытожил он.

Ранее обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушников заявил, что Россия совершенствует ракеты, чтобы сделать их еще более смертоносными. По его словам, враг также дорабатывает свои ракеты "Кинжал". Для этого используется опыт, полученный после их применения.

"Но также следует отметить, что комплексы Patriot, которые есть у нас на вооружении, получают совершенствование. И тот опыт, который имеют наши военные и подразделения противовоздушной обороны, очень внимательно изучается американской стороной. В том числе компанией-разработчиком для того, чтобы внедрять улучшения и давать возможность этим комплексам продолжать иметь высокий уровень эффективности и высокий рейтинг сбивания вражеских целей", - заверил Кушников.

Также сообщалось, что армии России отправили новую партию проблемных "Терминаторов". Речь идет о боевых машинах поддержки танков, потребность в которых, по словам россиян, является большой.

Однако, как отмечают эксперты, машина только усложняет эксплуатацию и без того гигантского российского бронетанкового "зоопарка", поскольку она практически никак не унифицирована с обычными ОБТ.

