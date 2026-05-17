Куба закупает дроны, готовясь к войне против США, – Axios

Кубинское правительство, по всей видимости, извлекло уроки из войн в Украине и в Персидском заливе.

Куба приобрела более 300 военных беспилотников и уже рассматривает сценарии их использования для нанесения ударов по американской базе в Гуантанамо, американским военным кораблям или даже по территории самих США. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Axios.

По данным американской разведки, Куба с 2023 года закупает ударные беспилотники "разных возможностей" у России и Ирана и размещает их в стратегических местах по всему острову. Но в последнее время кубинские чиновники обратились к России с просьбой предоставить еще больше беспилотников и военной техники. Также кубинская разведка пытается выяснить детали того, как Иран сопротивлялся агрессии США.

Как отмечает Axios, по оценкам американских чиновников, в войне против Украины на стороне России приняли участие до 5000 кубинских граждан, которые затем проинформировали военное руководство Кубы об эффективности применения беспилотников.

"Они являются частью путинской мясорубки. Они изучают иранскую тактику. Это то, к чему мы должны готовиться", – сказал неназванный американский высокопоставленный чиновник, с которым беседовали журналисты.

В настоящее время американские чиновники не считают Кубу непосредственной угрозой для США, но разведка указывает на то, что кубинское военное командование обсуждает планы применения беспилотников на случай вооруженного конфликта с США.

"Никто не беспокоится по поводу истребителей с Кубы. Даже непонятно, есть ли у них такой, который может летать. Но стоит отметить, насколько близко они находятся – 90 миль (144 км). Это не та реальность, с которой нам комфортно", – заявил американский чиновник.

Новый Кубинский кризис

Как писал УНИАН, в январе 2026 года администрация президента Дональда Трампа резко ужесточила политику в отношении Кубы. После вмешательства США в Венесуэле и отстранения Николаса Мадуро Вашингтон ввел эффективную нефтяную блокаду острова. Это привело к фактическому прекращению поставок топлива (преимущественно из Венесуэлы и других источников), что вызвало самый острый энергетический кризис в истории страны.

Куба столкнулась с массовыми отключениями электричества, дефицитом топлива, параличом транспорта и обострением гуманитарной ситуации. Кубинские власти обвиняют США в "энергетическом голоде" и геноциде, а население готовят к возможному "вторжению". В мае директор ЦРУ Джон Ретклифф посетил Гавану для переговоров, а Трамп неоднократно заявлял о возможности "взять Кубу" и обещал смену режима до конца года. Куба ведет переговоры с США, требуя снятия блокады, но сохраняет жесткие "красные линии".

Кризис сопровождается новыми санкциями против кубинских военных и элиты, угрозами военного вмешательства и внутренними протестами на острове.

