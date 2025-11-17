В то же время, отметил он, есть направления, где Украина удерживает "абсолютное лидерство".

Россия активно копирует украинские тактики применения беспилотников, в частности использование дронов-перехватчиков, при этом делает это в больших масштабах. Об этом рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире Ранок.LIVE.

"Они своего чего-то придумать не могут, но очень внимательно смотрят на то, что делает Украина. И там, где у нас возникла хорошая идея, мы начали реализовывать в микромасштабе, противник посмотрел, и (делает) огромный масштаб", - рассказал он.

Он отметил, что пока информация об украинских технологиях оставалась непубличной, Украина имела высокую эффективность, но после огласки россияне повторяют эту тактику, и делают это эффективно. Это, в частности, касается применения дронов-перехватчиков - россияне проанализировали технологию, и начали сбивать украинские дроны так же.

Но у РФ есть одно важное преимущество, отметил Федоренко.

"У Украины нет доступа к китайским комплектующим в тех объемах, которые есть у России. Россия получает от Китая лучшие комплектующие - к FPV-дронам, антеннам и оптоволоконному кабелю, который невозможно заглушить РЭБ... Россия получила беспрецедентное количество лучшего в мире оптоволоконного кабеля, который способен летать через воду и в самых сложных погодных условиях. Как следствие - противник быстро и эффективно наращивает экипажи, которые способны выполнять эти задачи", - расказал военный.

В то же время, отметил он, есть направления, где Украина удерживает "абсолютное лидерство". Это, в частности, тяжелые бомберы типа "баба яга", которые уничтожают вражескую пехоту, укрытия, обеспечивают логистику. Россия пытается их воспроизвести, но пока безуспешно.

Он также отметил, что часть украинских дронов уже на 70-80% состоит из комплектующих отечественного производства.

Война дронов

СМИ отмечали, что россияне на фронте пытаются использовать ключевое слабое место в обороне ВСУ - невозможность украинских дронов эффективно функционировать при плохих погодных условиях, таких как туман и дождь.

Однако в субботу 93-я отдельная стрелковая бригада заявила, что ей удалось решить эту проблему - с помощью беспилотных наземных машин.

Бойцы заявили, что беспилотные наземные дроны обнаружили российские колонны в регионе, что позволило задействовать fpv-дроны для подавления наступающих войск.

