НАТО проспало беспилотную революцию и теперь вынуждено срочно адаптироваться, – адмирал

Атаки на Саудовскую Аравию стали серьёзным предупреждением, однако НАТО так и не подготовилось к отражению масштабных налетов.

Еще до конфликта США с Ираном и полномасштабного вторжения России в Украину дешевые ударные беспилотники уже применялись для атак на энергетическую инфраструктуру на Ближнем Востоке, фактически установив новый формат ведения боевых действий. Однако в НАТО тогда не придали этому должного значения, рассказал в интервью Business Insider верховный главнокомандующий по трансформации альянса адмирал Пьер Вандье, который занимается вопросами модернизации. Сейчас, по его словам, альянс пытается наверстать упущенное на фоне стремительно меняющейся тактики современной войны.

Недорогие барражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе) сегодня используются для массированных атак с минимальными затратами: Россия применяет их против Украины, а Иран – против США и их союзников на Ближнем Востоке. И НАТО лишь недавно начало осознавать масштаб этой угрозы.

Вандье напомнил, что еще в 2019 году Саудовская Аравия подверглась ударам беспилотников типа Shahed иранской разработки – тогда атаковали нефтеперерабатывающие объекты компании Aramco в Абкайке и Хурайсе. Впоследствии Иран и связанные с ним силы продолжали периодически использовать такие дроны в регионе, а с 2022 года Россия начала массово применять их против украинских городов и инфраструктуры, доводив количество запусков до сотен за ночь. В последние недели, добавил он, Иран также использовал тысячи таких дронов против стран Персидского залива в ответ на американо-израильскую бомбардировочную кампанию.

По словам Вандье, атаки на Саудовскую Аравию стали серьезным предупреждением, однако НАТО так и не подготовилось к отражению масштабных налетов дешевых беспилотников. Союзники продолжали закупать дорогие зенитные ракеты, которые оказываются экономически неэффективными против дронов стоимостью около 50 тысяч долларов. Фактически единственной страной, которая сумела наладить массовое производство решений против Shahed, он назвал Украину, предупредив, что альянс столкнется с серьезными проблемами, если не начнет срочно решать этот вопрос.

В последние годы НАТО активизировало сотрудничество с Украиной в поиске доступных способов противодействия наиболее опасным угрозам, включая дроны-камикадзе. В феврале 2025 года был запущен совместный проект – Центр анализа, подготовки и образования JATEC, задача которого – использовать опыт реальных боевых действий для корректировки оборонного планирования альянса. Одним из первых направлений работы центра стало создание недорогих систем противовоздушной обороны, которые оперативно развертываются. Кроме того, Украина участвует в совместных учениях, иногда выступая в роли условного противника для проверки возможностей НАТО.

Вандье подчеркнул, что украинский опыт позволил альянсу выйти за привычные рамки: ранее в НАТО исходили из собственного технологического и военного превосходства.

"Мы считали, что наша система ведения войны – лучшая в мире, поэтому и обучали Украину", – отметил он. Однако четыре года войны показали необходимость пересмотра подходов, и теперь альянс сам заинтересован в украинских наработках для адаптации к новым условиям.

При этом, добавил Вандье, и Россия извлекает уроки из войны, что делает ее потенциально более опасным противником.

Украинский опыт востребован не только в НАТО: Киев направил более 200 специалистов по борьбе с беспилотниками в ряд стран Ближнего Востока для помощи в отражении иранских атак. В альянсе признают, что Украине есть чему научить партнеров – от массового и доступного производства технологий до проведения глубоких ударных операций с применением дронов.

"Нам нужно найти что-то новое. И это "новое" уже изобрела Украина. Теперь нам необходимо интегрировать это в наш арсенал", – резюмировал Вандье.

Технология дронов: последние новости

Напомним, в Турции представили новый дальнобойный ударный дрон, который уже сравнивают с иранскими "Шахедами", но с более современными технологиями. Оборонная компания STM, известная своими дронами-камикадзе, в своем видео ограничилась надписью "дальнобойный дрон, скоро". В то же время турецкие СМИ сообщают, что его дальность может достигать 2 тыс. км. Он, вероятно, оснащен камерой, которая позволяет управлять оператором или осуществлять автономное наведение на цель.

