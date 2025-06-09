Жители города публикуют много видео атаки.

В городе Чебоксары (столица Чувашской Республики) этой ночью раздаются громкие взрывы, после попадания в завод начался масштабный пожар.

По данным российского проекта ВЧК-ОГПУ, в городе один за другим раздаются взрывы. Под ударом оказался завод ВНИИР (Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения). Местные власти пока не комментировали атаку.

Согласно данным из открытых источников, ВНИИР занимается разработкой в производством систем релейной защиты и автоматики для подстанций. В 2007 году было создано отдельное подразделение - ВНИИР-Прогресс, которое занимается разработкой радиоэлектронных систем для военной техники.

Видео дня

Речь идет о производстве помехозащищенных навигационных модулей "Комета"/"Комета-М", которые применяются в крылатых ракетах (типа 9М723 "Искандер-М", 3М-14 "Калибр" и т.д.) и БПЛА ("Орлан-10" и подобные).

Завод расположен непосредственно в Чебоксарах, примерно в 4 километрах от главного учреждения ВНИИР. В 2023 году он попал под международные санкции из-за полномасштабной войны против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: