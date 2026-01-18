Конец эпохи: легендарный авианосец USS Nimitz уходит на 'пенсию'

Один из самых известных кораблей ВМС США после почти 50 лет эксплуатации окончательно выводят из строя.

Авианосец USS Nimitz, флагман одноименного класса и один из старейших боевых кораблей ВМС США, больше никогда не вернется к боевой службе. В 2026 году судно официально будет выведено из эксплуатации, завершив почти полувековую карьеру в ключевых военных операциях США, пишет эксперт по авианосцам Брент Иствуд для 19FortyFive.

Последний поход и подготовка к списанию

Недавно USS Nimitz завершил свой последний боевой поход в Красное море и Индо-Тихоокеанский регион. Сейчас корабль находится на военно-морской базе Китсап в штате Вашингтон, а впоследствии будет переведен в Норфолк (Вирджиния), где начнется финальная процедура вывода из эксплуатации.

Несмотря на призывы части военных и экспертов продлить службу авианосца еще на один-два года до ввода в строй USS John F. Kennedy в 2027 году, ВМС США от этой идеи отказались.

Дефицит авианосцев и рост глобальных рисков

Решение списать "Нимиц" принято на фоне растущей нагрузки на авианосные силы США. Спрос на их присутствие одновременно растет:

на Ближнем Востоке – из-за напряженности вокруг Ирана;

в Карибском бассейне – в рамках операций против наркотрафика и из-за нестабильности в Венесуэле;

в Индо-Тихоокеанском регионе – из-за противостояния с Китаем.

Начальник ВМС США адмирал Деррил Кодл ранее предупреждал, что имеющегося количества оперативных авианосцев может быть недостаточно для выполнения всех задач Национального командования.

Впрочем, по оценке флота, дальнейшая эксплуатация USS Nimitz является слишком дорогой и технически сложной.

Полвека войн, кризисов и демонстрации силы

USS Nimitz был введен в эксплуатацию в 1975 году и впервые развернут в 1976-м. За время службы он участвовал в большинстве ключевых военных кампаний США:

реагировал на Исламскую революцию в Иране в 1979 году;

поддерживал операцию по освобождению американских заложников;

защищал кувейтские нефтяные танкеры во время операции "Искренняя воля" в 1988 году;

сыграл ключевую роль в операции "Буря в пустыне" в 1991 году;

обеспечивал бесполетную зону над Ираком в 1990-х;

активно применялся во время Глобальной войны с террором в Афганистане и Ираке.

Авиация с борта "Нимица" совершила сотни боевых вылетов и сбросила тысячи боеприпасов, обеспечивая критически важную поддержку сухопутных сил США.

Вехи авиационной истории

USS Nimitz также стал технологической вехой для ВМС США. В 2014 году именно на него впервые в истории совершил посадку истребитель F-35C Lightning II, положив начало эре палубной авиации пятого поколения.

В конце службы авианосец установил рекордные показатели: более 65 тысяч морских миль и 350 тысяч посадок самолетов на палубу.

Хотя USS Nimitz больше не вернется в море, его роль в истории американского флота считают исключительной. Пять десятилетий непрерывной службы, участие в крупнейших конфликтах современности и безупречная репутация сделали его одним из самых выдающихся авианосцев в истории ВМС США.

