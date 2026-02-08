Украина открывает экспорт оружия: Зеленский раскрыл детали

Украина официально выходит на международный рынок вооружений.

Сегодня Украина делает исторический шаг, открывая экспорт своей оборонной продукции, заявил президент Украины Владимир Зеленский. В течение 2026 года в странах Европы начнут работу десять экспортных центров, которые займутся продвижением и производством отечественных технологий.

Об этом он заявил на встрече с преподавателями и студентами Киевского авиационного института, видео с которой было опубликовано на Youtube, подчеркнув, что география сотрудничества охватывает Балтийские страны, Северную Европу и ключевых партнеров НАТО.

Производство в Германии и Британии

Уже в ближайшие дни ожидается запуск мощностей в Германии. "В середине февраля мы увидим производство наших дронов в Германии. Я приму первый дрон. Это линия, которая работает. В Британии действуют производственные линии. Это все наши украинские технологии", – отметил глава государства.

По словам президента, современная европейская безопасность невозможна без украинского опыта. Фундаментом для защиты Европы становятся именно украинские разработки в сфере беспилотных систем.

"Все это будет базироваться в основном на украинских технологиях и украинских специалистах", – подчеркнул Зеленский.

Что известно об экспорте украинского вооружения

Ранее УНИАН сообщал, что экспорт оружия поможет покрыть дефицит финансирования нового производства. "Есть четкие объемы, что нужно нашей армии до конца года, также что нужно на следующий год и что должно быть у нас на складах для защиты, поддержания достаточной нашей силы", - отметил Зеленский. Исходя из этой информации и будут приниматься решения.

Кроме того, мы также рассказывали, что несет Украине открытие экспорта оружия. Производители ждали этого давно, ведь их мощности простаивают из-за нехватки финансирования, а на украинские разработки давно существует спрос в мире.

