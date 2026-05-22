Опыт Украины может научить Европу защититься от РФ: Atlantic Council раскрыл детали

Полномасштабное вторжение РФ в Украину и ослабление отношений с США стали для Европы беспрецедентным сигналом тревоги в сфере безопасности.

Как говорится в материале Atlantic Council, сегодняшние европейские армии хорошо организованы, оснащены и обучены, но для войн прошлого и это может оказаться фатальным на современном поле боя, особенно против такого закаленного в боях и технологически развитого врага, как путинская Россия.

"Успехи Украины на поле боя с 2022 года объясняются через призму новых технологий. Это разумно. Технологические инновации помогли Украине сдержать гораздо более крупного противника", - говорится в материале.

Конечно, европейские армии не стоят на месте. Модернизация сейчас очень актуальна, и европейцы признают, что нужно перенимать украинский опыт.

Но военные учения показали, что силы НАТО в настоящее время значительно отстают в плане применения беспилотников и не смогли бы долго продержаться на поле боя в Украине.

"Опыт Украины с 2022 года должен стать основой для модернизации европейских армий. Главный урок заключается в необходимости более быстрого внедрения инноваций, освоения и развертывания технологий", - считают журналисты и добавляют, что новые технологии открывают новые возможности, которые, в свою очередь, могут позволить обновить военные доктрины.

Что может перенять Европа

Первым шагом является обучение использованию нового оборудования. Речь идет не только о беспилотниках, но и об интеграции искусственного интеллекта в процессы принятия решений.

Журналисты отметили, что украинская боевая экосистема DELTA является примером того, как технологические инновации могут оптимизировать этот процесс. Система DELTA преобразует огромный поток данных с передовой в единую ситуационную картину, доступную командирам, аналитикам, операторам дронов и подразделениям всех уровней, что позволяет принимать решения за считанные секунды. Работая в облачной среде, DELTA может непрерывно обновляться и масштабироваться в боевых условиях.

"По меньшей мере 5 стран НАТО уже изучают возможность внедрения DELTA. Остальным следует последовать их примеру", - отметили журналисты.

Еще один важный урок - европейским военным нужно создать специализированные командные структуры, ориентированные на беспилотные системы, а не рассматривать дроны как вспомогательные средства для существующих формирований.

"Украина - первая страна, создавшая специализированное командование по беспилотным системам, которое в первую очередь является центром передового опыта, определяющим доктрину, обучающим операторов и внедряющим лучшие практики, а также имеющим собственные специализированные бригады. Этот гибридный подход доказал свою высокую эффективность на поле боя", - говорится в материале.

А украинская модель Brave1 должна служить образцом, особенно в плане минимизации бюрократических барьеров и сокращения циклов разработки, считают журналисты.

Почему Европе будет сложно

Внедрение этих украинских уроков в Европе будет непростой задачей, отметили журналисты. Европейские вооруженные силы действуют в рамках ограничений, которые Украине в военное время удавалось обходить.

Как отметил глава управления по трансформации вооруженных сил в одной из западных стран, есть много дополнительных проблем. К ним относятся административная сложность, жесткие подходы финансовых инспекций, европейские правила военных закупок.

Однако, как считают журналисты, в итоге политическая воля является важнейшим компонентом, способным обеспечить необходимые изменения для преодоления устаревших структур, за которые многие захотят цепляться.

Журналисты рассуждают, что пока разговоры Европы об опыте Украины не привели к конкретным шагам, хотя время идет и есть реальная опасность, что европейцы могут оказаться в крайне затруднительном положении.

"Этого можно избежать. У Европы есть уникальный партнер, который уже прошел глубокую военную трансформацию в самых сложных условиях... Украина доказала, что эффективность в современной войне определяется не отдельными технологиями, а системами, в которых они применяются", - пишут журналисты.

Они добавили, что чтобы извлечь выгоду из инноваций, необходимо уметь быстро тестировать новое оборудование на поле боя, интегрировать его в системы управления и контроля, а также ежедневно совершенствовать его, используя обратную связь с передовой.

"Военная культура Украины, характеризующаяся быстрой адаптацией, межсистемной совместимостью и принятием решений на основе данных, является, пожалуй, самым ценным уроком, который страна может преподать остальной Европе. Это требует новой философии ведения войны, отражающей меняющуюся технологическую динамику поля боя XXI века", - заключили журналисты.

Украинское оружие

Недавно издание Business Insider написало, что украинские производители вооружений все активнее выходят на международный рынок и заявляют, что главный козырь их продукции – не испытания на полигонах, а реальный боевой опыт против российской армии.

Ранее норвежский специалист Фабиан Хофман заявлял, что украинские дальнобойные средства поражения могут стать единственным жизнеспособным вариантом для Европы в ближайшей перспективе.

