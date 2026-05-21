Федоров: Украина тестирует недорогие ракеты для сбивания 'Шахедов'

Украина создает дешевые ракеты для сбивания вражеских беспилотников типа Shahed. Уже найдены решения, "близкие к готовности", и начаты испытания. Об этом рассказал министр обороны Михаил Федоров, сообщает LIGA.net.

"Наша задача – масштабировать производство в десятки раз и иметь запас таких ракет на период осени-зимы", – сказал Федоров.

Он отметил, что важно масштабировать и удешевлять ракеты-перехватчики, чтобы подготовиться к появлению реактивных Shahed и дополнительно защитить критическую инфраструктуру.

По словам Федорова, Минобороны выдает гранты, наращивает производство и возобновляет набор команд.

Также он рассказал, что процент сбиваемых "шахедов" дронами-перехватчиками увеличился вдвое за последние четыре месяца. В то же время количество ударных дронов, которые РФ запускает ежемесячно, увеличивается на 35%. Кроме того, по его словам, поставки дронов-перехватчиков за четыре месяца также выросли в 2,6 раза.

"Наша стратегическая цель – выйти на стабильный показатель 95% перехвата воздушных целей", – отметил Федоров.

Украина создала свою первую управляемую авиабомбу

Как сообщал УНИАН, первая украинская управляемая авиационная бомба (КАБ) готова к боевому применению, ее разработка длилась 17 месяцев.

КАБ имеет уникальную конструкцию и создана с учетом реалий современной войны. При этом он добавил, что это не копия западных или советских решений, а собственная разработка украинских инженеров для эффективного поражения укреплений, командных пунктов и других целей врага на десятки километров вглубь после запуска.

Федоров сообщил, что боевая часть бомбы – 250 кг. Отмечает, что Минобороны уже закупило первую экспериментальную партию, и пилоты отрабатывают боевые сценарии и адаптируют применение нового средства в реальных условиях войны.

