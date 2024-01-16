Беспилотники стали важным элементом боевых действий в Украине.

Глава оборонного ведомства Латвии Андрис Спрудс заявил, что Рига добивается прогресса в создании коалиции из почти 20 стран, чтобы вооружить украинские войска "тысячами" новых беспилотников.

По его словам, новый инвентарь поможет киевским военным в войне, в которой беспилотники стали важным элементом боевых действий.

"Главная цель - сделать все, чтобы как можно больше этих беспилотников было доставлено на Украину", - цитирует Спрудса издание Bloomberg.

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Российские военные используют беспилотники и ракеты для ударов по украинским городам, портам и инфраструктуре с момента вторжения почти два года назад.

Беспилотники занимают одно из первых мест в списке военной техники, которую хотят приобрести украинские военачальники. Украинские и российские войска активно используют эти летательные аппараты для наблюдения и поражения войск. Украина также строит флот военно-морских беспилотников, которые она использует для нападения на российские суда в Черном море.

Спрудс отказался сообщить дальнейшие подробности о проекте беспилотника, сказав, что "в настоящее время мы находимся на стадии, когда приближаемся к 20 партнерам".

Поддержка Украины - пакет помощи от Латвии

Глава Латвийской республики Эдгарс Ринкевичс заявил, что страна готовит новый пакет помощи Украине. Новый пакет будет включать гаубицы, боеприпасы, противотанковое оружие, вертолеты, дроны, устройства связи и экипировку.

Кроме того, он сообщил, что Латвия взяла на себя обязательства вести коалицию дронов в рамках "Рамштайна".

Также лидеры Латвии и Украины подписали меморандумы о сотрудничестве в военные сфере - в частности, по изготовлению дронов, которые являются важными для Украины.

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