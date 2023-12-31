Он говорит, что победа Россия недопустима.

Российская Федерация продолжит нести угрозу всей Европе и в случае освобождения Украиной всех своих территорий. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш.

В комментарии агентству ЛЕТА он сказал, что угроза начнет возрастать сразу после окончания войны проти Украины, поскольку Россия будет восстанавливать свою армию.

"Правительство России не способно повысить благосостояние своего населения. Все карты поставлены на поиск внешнего врага и культивацию мнения о том, что распад СССР был самым большим злом. Поэтому необходимо вернуть утраченные территории с лихвой. Печально, что это не война Кремля - это стало войной, поддерживаемой россиянами. Россия продвигается с империалистической экспансией и продолжает оставаться угрозой для Европы", - цитирует Кариньша Delfi.

Он считает, что рассуждения о возможной победе России призваны мотивировать Запад не допустить этого, поскольку поражение Украины продемонстировало бы Кремлю, что их тактика была верна.

"Это нападение не только на Украину и Европу. Это нападение на установленный после Второй мировой войны порядок, в котором ключевую роль играет верховенство закона, а не силы", - сказал министр иностранных дел.

Россия угрожает другим странам

Как известно, страны Балтии активно поддерживают Украину в этой войне. Там неоднократно заявляли, что риск российской агрессии против их стран очень высок, поэтому необходимо усиливать свою обороноспособность.

В Бюро по защите Конституции Латвии сообщали, что в российском обществе нарастает социальная апатия, деполитизация и взаимное недоверие. При этом после мятежа главаря ЧКВ "Вагнер" Пригожина поддержка Минобороны РФ в обществе только выросла.

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