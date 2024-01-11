Владимир Зеленский встретился в Риге с главой латвийского государства Эдгарсом Ринкевичсом.

Латвия готовит новый пакет помощи Украине. Об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риге заявил глава Латвийской республики Эдгарс Ринкевичс.

По его словам, Латвия и в дальнейшем продолжит оказывать помощь Киеву. Так, новый пакет будет включать гаубицы, боеприпасы, противотанковое оружие, вертолеты, дроны, устройства связи и экипировку.

"Латвия взяла на себя обязательство вести коалицию дронов в рамках "Рамштайна", - отметил Ринкевичс.

Лидеры Латвии и Украины также подписали меморандумы о сотрудничестве в военные сфере - в частности, по изготовлению дронов, которые являются важными для Украины.

"Будет также межправительственное соглашение по помощи Украины. Ранее Сейм проголосовал предоставить более 500 млн евро на программу по реконструкции в течение 3 лет - программа будет концентрироваться на Черниговской области", - уточнил Ринкевичс.

Военная помощь Украине - последние новости

В Евросоюзе дали важное обещание Киеву. Брюссель планирует к весне изготовить один миллион артиллерийских снарядов для Украины. Так, пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам внутреннего рынка, оборонной промышленности и космоса Йоханна Бернсель заявила, что годовые производственные мощности европейской оборонной промышленности достигнут поставленной цели по производству одного миллиона снарядов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о миллионе снарядов от ЕС. По его словам, контракты должны дать надежду, что снаряды, в конце концов, усилят украинскую армию и попадут на поле боя.

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