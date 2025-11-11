Созданные для Украины ракеты ERAM станут базой для новой дешевой ПВО, - Defense Express

Программа ракеты ПВО CAMP будет базироваться на наработках, которые используют для ERAM.

США объявили о конкурсе концепций на новую ракету противовоздушной обороны, стоимость которой была бы меньше 500 тысяч долларов, а темпы производства превышали бы тысячу единиц в год. В частности, обнародовано сообщение о контракте в рамках программы Counter-Air Missile Program (CAMP), которая находится на очень ранней стадии.

Как пишет Defense Express, программа производства ракет для ПВО по программе CAMP будет базироваться уже на имеющихся проектах повытяжных сил США. А именно - на тех наработках, которые они используют для других проектов дешевых крылатых ракет Extended Range Attack Munition или ERAM.

В издании напомнили, что проект США реализуют специально для Украины, и под ним скрываются сразу две крылатые ракеты от компаний Zone 5 Technologies и CoAspire. Средняя стоимость одной ракеты колеблется на уровне 250 тысяч долларов.

"И хотя стоимость ракеты ПВО в "не менее 500 тысяч за одну" выглядит дискуссионным, насколько это будет "дешевая ракета". Если она будет стоить, к примеру, в промежутке 400-500 тысяч (к примеру, полмиллиона долларов стоит для американского войска AIM-9X Sidewinder, около миллиона - AIM-120 AMRAAM) то в конце концов стоимость должна быть меньше с учетом, сколько всего в год будут производить ракет. Целевые объемы заложены в пределах не менее тысячи и до 3500 ракет CAMP в год", - говорится в статье.

В то же время, в издании отметили, что для сравнения стоимости важны тактико-технические характеристики ракеты ПВО CAMP, требования к которым пока не разглашаются.

Кроме того, отмечается, что ракета CAMP должна запускаться как с наземных, так и воздушных платформ. Но главным вопросом остается то, какие возможности удастся предоставить ракете при условии ее относительно низкой стоимости.

Что известно о покупке ракет ERAM

Как сообщал УНИАН, в августе Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны США (DSCA) предоставило Украине разрешение на закупку дальнобойных крылатых ракет ERAM. Речь идет о возможности приобретения до 3350 ракет вместе с оборудованием и сопутствующими услугами на сумму до 825 млн долларов.

ERAM - это не конкретная ракета, а проект, в рамках которого разрабатываются как минимум два типа вооружения. Исполнителями выступают Zone 5 Technologies и CoAspire. Ориентировочная средняя цена одной ракеты составляет около $246 тысяч, что считается умеренной стоимостью для оружия с дальностью до 400 км.

