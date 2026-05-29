Украина планирует приобрести 150 истребителей Gripen: сколько для этого нужно миллиардов евро

По словам экспертов, даже общая сумма не будет отражать реальную стоимость всех этих самолетов для Украины.

Украина намерена получить 150 современных истребителей JAS 39 Gripen в варианте E/F, поэтому важно понимать, какова будет их общая стоимость. Как пишет Defense Express, 150 самолетов будут заказаны не сразу, а небольшими партиями, а впоследствии Украина подпишет контракт со Швецией на поставку 20 первых JAS 39 E/F Gripen.

По словам, такой контракт является важным условием для передачи Швецией Украине 16 своих бывших в употреблении истребителей JAS 39 C/D Gripen. Стоимость контракта на первые 20 единиц оценивается в 2,5 млрд евро, которые будут выделены из кредита ЕС Ukraine Support Loan для Украины на 90 миллиардов евро, а поставки первых самолетов начнутся в 2030 году.

"Имея общую стоимость контракта и количество самолетов в нем, можно подсчитать, что стоимость одного JAS 39 E/F Gripen для Украины составляет 125 миллионов евро. И на самом деле это лучшее, на что вообще можно было рассчитывать. Теперь, если стоимость одного истребителя умножить на общее количество в 150 запланированных JAS 39 E/F Gripen для Украины, то получается сумма в 18 миллиардов евро. Но здесь стоит заметить, что это и близко не будет реальной стоимостью всех этих самолетов для Украины", - подчеркивают в материале.

Эксперты говорят, что дело в том, что 125 млн евро - это, скорее всего, цена только самого самолета JAS 39 E/F Gripen, ведь вместе с 16 JAS 39 C/D Gripen Швеция передаст оборудование для обслуживания, запчасти, боекомплект, инфраструктуру, а также проведет обучение пилотов и технического персонала.

"Вероятно, все это рассчитано только на 16 JAS 39 C/D Gripen, переданных из авиапарка ВВС Швеции, и частично будет использовано для 20 новых JAS 39 E/F Gripen. То есть, в последующих контрактах, которые будут заключаться позже, в стоимость самих истребителей будут включены именно обучение, запчасти, вооружение и дополнительная необходимая инфраструктура для эксплуатации дополнительных эскадрилий", - объясняет Defense Express.

Таким образом, как говорят аналитики, все это может составить значительную часть общей стоимости контракта. Например, Колумбии, у которой до этого не было таких самолетов, один JAS 39 E/F Gripen предлагали за 184,4 миллиона евро в рамках комплексного контракта, включая все оборудование, вооружение, обучение и т. д.

"Точно рассчитать, во сколько обойдется все необходимое, пока невозможно, и это будет зависеть только от требований и потребностей Украины. Кроме того, предполагается локализация производства шведских истребителей на мощностях украинской промышленности, что может означать потребность в дополнительных инвестициях, но позволит оставить часть денег в экономике Украины. Кроме того, необходимо учитывать и инфляцию, поскольку закупка, вероятно, будет продолжаться не один десяток лет. Поэтому, помня о комплексной стоимости для Колумбии, можно лишь сделать осторожное предположение, что в целом заказ 150 самолетов JAS 39 E/F Gripen обойдется Украине, очень приблизительно, в 24 миллиарда евро", - подытожили эксперты.

Как писал УНИАН, украинские пилоты уже осваивают Gripen. Отмечается, что передача этих самолетов станет новым этапом в укреплении украинской системы противовоздушной обороны и развитии современных Воздушных сил.

"Украина не просто получает самолеты - она формирует современные воздушные силы, способные действовать в условиях самой сложной войны в Европе", - заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Также сообщалось, что истребители Gripen прибудут в Украину вместе с ракетами Meteor. Известно, что это ракета класса "воздух-воздух" большой дальности, оснащенная активной радиолокационной головкой самонаведения.

