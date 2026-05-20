Из Японии в США за два часа: передовая страна приблизилась к созданию гиперзвукового самолета

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) совместно с университетами Васеда, Токийским и Кэйо провело наземные испытания прямоточного воздушно-реактивного двигателя (ПВРД) для гиперзвукового самолета, рассчитанного на полет со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука. Об этом сообщает AeroTime.

Тесты проводились в Космическом центре Какуда. В ходе испытаний в аэродинамической трубе ученые воссоздали условия гиперзвукового полета, проверив работу ПВРД, а также систем управления и теплозащиты летательного аппарата.

При скорости около 5 Махов (примерно 6100 км/ч) температура воздуха вокруг корпуса аппарата может достигать около 1000°C. Сообщается, что система термозащиты смогла обеспечить внутри конструкции "почти нормальные" условия для стабильной работы электронных систем.

Инженеры также исследовали распределение температуры по поверхности корпуса, чтобы проверить методы расчета тепловых нагрузок, критически важных для будущих гиперзвуковых полетов. Дополнительно измеряли температурное распределение выхлопа водородного прямоточного двигателя, собирая данные о возможном экологическом воздействии перспективных гиперзвуковых силовых установок.

Следующим этапом должны стать полноценные летные испытания с установкой экспериментального аппарата на ракету. Главная цель программы заключается в создании технологий для перспективных гиперзвуковых самолетов.

В JAXA считают, что в будущем подобные технологии позволят сократить перелет между Японией и США через Тихий океан примерно до двух часов (сейчас прямой перелет занимает 9,5–11 часов). Кроме того, исследования могут стать основой для космопланов, способных подниматься на высоту около 100 км, которую условно считают границей космоса.

В Китае заявили о разработке прототипа реактивного самолета, который во время летных испытаний смог достичь гиперзвуковой скорости. По словам конструкторов, прототип самолета с относительно большим корпусом во время испытательного полета в 2021 году достиг скорости около 6,5 Маха.

Сообщалось также, что в Китае представили новый гиперзвуковой двигатель, который, по заявлениям разработчиков, может позволить самолетам развивать скорость до примерно 20 000 км/ч.

