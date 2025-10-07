США понимают, что предоставление ракет Украине будет шагом к эскалации в их отношениях с РФ, говорит Чернев.

Предоставление Украине ракет Tomahawk США воспринимают как определенный шаг к эскалации в отношениях с Российской Федерацией. Об этом в комментарии УНИАН сказал народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп сказал о том, что он близок к принятию решения о предоставлении Украине Tomahawk.

"Но мы должны понимать, что это и Соединенными Штатами воспринимается как определенный шаг к эскалации в отношениях с Российской Федерацией. И они будут делать это постепенно. То есть сначала решение, потом - предоставление, возможно, нескольких ракет. Но с ограниченным использованием", - сказал он.

Чернев пояснил, что это будет, например, "по тем целям, по которым они позволят их использовать, а не по тем, которые мы считаем приоритетными в глубине Российской Федерации". Позже, добавил парламентарий, возможно, будет расширение радиуса действия этих ракет и увеличение их количества.

"Потому что каждый этот шаг - это фактически, опять же, условие для Путина о том, что либо ты завершаешь войну, либо будет даваться больше и больше разрешений на использование таких ракет", - отметил он.

"Четкий и конкретный сигнал Путину"

В то же время Чернев подчеркнул, что это пока "полупринятое" решение Трампа. Впрочем, это "достаточно четкий и конкретный сигнал Путину, и достаточно весомый аргумент в нашей войне по давлению на Путина для того, чтобы завершить эту войну".

На вопрос, когда все же мы можем рассчитывать получить эти ракеты и в чем заключаются опасения США, депутат высказал мнение, что если это зависит исключительно от администрации Трампа и от него самого, то "если будет принято решение, то они могут быть достаточно быстро предоставлены".

"Но здесь есть еще вопрос в том, какого базирования эти ракеты могут быть предоставлены. Фактически мы сможем использовать только наземного базирования. Потому что самолетов или подводных лодок, или кораблей для применения таких ракет, которые являются в большей степени как раз-таки или воздушного, или морского базирования, у нас нет", - подчеркнул Чернев.

По его словам, в США есть небольшое количество соответствующих наземных систем, которые теоретически могут быть предоставлены нам. Относительно опасений парламентарий отметил, что это крылатые ракеты дальнего радиуса действия, до 2,5 тысяч километров, с достаточно большой боеголовкой.

"То есть это уже не дроны с 50 килограммами взрывчатки, это уже серьезная ракета, которая может нанести серьезный ущерб Российской Федерации. Я думаю, что по совершенно разным целям: от НПЗ до производства вооружения", - пояснил Чернев.

Он добавил, что Трамп опасается потому, что это американское оружие:

"Одно дело, когда мы производим свои ракеты, запускаем. То есть здесь ответственности на других странах, на третьих странах абсолютно нет. И Трамп понимает, что это может привести к обострению отношений с Российской Федерацией. Именно поэтому он и не спешит делать такие шаги".

Трамп озвучил решение по Tomahawk для Украины

Как сообщал УНИАН, Трамп намекнул журналистам, что он "вроде как принял решение" передать Украине ракеты Tomahawk. Также президент США отметил, что не хочет эскалации войны в Украине.

Близкий к украинскому правительству источник Axios отметил, что представители администрации Трампа обеспокоены по поводу того, смогут ли Штаты контролировать использование этих ракет Украиной после их приобретения странами НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: