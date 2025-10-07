США заказали более 800 головок самонаведения для ракет Tomahawk

Военно-морские силы заключили контракт на 837 головок самонаведения для Maritime Strike Tomahawk.

ВМС США одобрили закупку 837 головок самонаведения для противокорабельных ракет Maritime Strike Tomahawk (MST) у компании Raytheon Missiles and Defense с поставкой и техподдержкой до 2028 года. Заказ также включает обновление программного обеспечения Ultra 1.2, устранение выявленных дефектов и испытания на электромагнитную устойчивость, пишет "Милитарный".

В рамках программы предусмотрены модификации MST для запусков с наземных пусковых установок, которые будет использовать армия США и Корпус морской пехоты. После закрытия программы Long Range Fires (LRF) пусковые решения были переданы Армии; кроме того, Армия интегрирует MST в свою систему Mid-Range Capability (MRC).

По официальным планам, MST достигла начальной оперативной готовности (IOC) в IV квартале 2025 года; полную оперативную готовность ожидают в 2027-м, а серийное производство должно развернуться к 2029 году. В 2030-х MST планируют сделать основой противокорабельного арсенала США. Параллельно исследуют и вариант контейнерного носителя LRASM для повышения ударного потенциала.

Ракеты Tomahawk - последние новости

Напомним, Трамп заявил, что будто почти одобрил решение о продаже ракет Tomahawk странам НАТО, которые должны передать эти ракеты Украине. Также президент США сказал, что желает узнать, как украинцы планируют использовать эти ракеты.

В то же время военный аналитик Иван Ступак отметил, что Трамп не спешит с предоставлением разрешения на продажу крылатых ракет Tomahawk для Украины. Лидер США тянет время.

