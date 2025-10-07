Эксперт отметил, что помощь в предоставлении Украине определенных средств происходит с опозданием.

Масштабирование производства украинских ракет "Длинный Нептун" и "Фламинго" может сделать Tomahawk не очень нужными. Такое мнение высказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире "Радио NV".

"Наши ракеты "Длинный Нептун" в своем классе признаны на сегодняшний день. В Европе не делают ракеты такого уровня и такого класса. Эта ракета считается лучшей, по крайней мере из тех, что производятся в Европе, несмотря ни на что", - отметил Гетьман.

Также он отметил, что украинская ракета "Фламинго" может нести большое количество взрывчатки и летает на большое расстояние, и соответственно, тоже является "хорошей ракетой".

Видео дня

"Если мы масштабируем по крайней мере производство двух видов ракет - "Длинный Нептун" и "Фламинго", то уже ракеты вроде Tomahawk нам будут не так нужны. Это было очевидно, что помощь и передача чего-то иногда происходит тогда, когда оно нам уже и не очень нужно. Может это и к лучшему. Таким образом, стимулируется наше производство", - сказал Гетьман.

Tomahawk для Украины - важные новости

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение о поставках ракет Tomahawk Украине. Он добавил, что хочет спросить, каким образом украинцы стремятся применять эти ракеты, потому что он уже якобы принял решение о продаже ракет странам НАТО, которые в дальнейшем будут передавать их Украине.

Кроме этого, представитель ВМС ВСУ, капитан 2 ранга Дмитрий Плетенчук рассказал, что Украина сможет запускать противокорабельные системы Tomahawk с наземных пусковых установок, если наша страна получит это оружие. Он отметил, что враг адаптируется к новым видам вооружения, поэтому недооценивать его не стоит.

Вас также могут заинтересовать новости: