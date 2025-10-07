По словам аналитиков, в радиусе действия "Томагавка" находится не менее 1900 военных целей РФ.

США сигнализируют о возможной поставке Украине крылатых ракет "Томагавк", благодаря чему Киев получит мощное американское дальнобойное оружие. Однако, как пишет Business Insider, эти ракеты в основном запускаются с военных кораблей подводных лодок или специальных наземных систем, которых Украина не имеет, поэтому возникает вопрос, как она могла бы использовать их в бою.

Что такое "Томагавк"?

"Томагавк", который изготовлен компанией RTX Corporation, является точной управляемой реактивной дозвуковой крылатой ракетой, находящейся на вооружении с начала 1980-х годов. Приблизительная цена одной ракеты составляет 1,3 млн долларов.

Дальность полета "Томагавка" зависит от модификации, однако некоторые из них могут поражать цели на расстоянии до 2500 км, что значительно превышает дальность других западных ракет, которые Украина уже получила.

Видео дня

"Страна разработала беспилотные самолеты и ракеты большой дальности, которые по дальности полета не уступают, а в некоторых случаях, по сообщениям, даже превосходят "Томагавк". Даже с учетом украинских инноваций, "Томагавки" все равно будут иметь значительные преимущества в боевой мощи, проверенной надежности и политическом сигнале", - уверяют в BI.

Какие цели может поразить американская ракета?

В свою очередь аналитики из Института изучения войны подчеркнули, что в радиусе действия "Томагавка" с дальностью до 2500 км находится не менее 1900 военных целей РФ, а в радиусе действия ракеты с дальностью 1600 км - более 1600 целей.

Речь идет о таких целях, как авиабазы, объекты по производству оружия и другие важные военные объекты, которые Украина уже давно атакует своими ракетами и дронами отечественного производства.

"Украина, вероятно, может значительно ухудшить боевую эффективность России на передовой, нанося удары по уязвимым районам тылового обеспечения, которые поддерживают и обеспечивают операции России на передовой", - отметили аналитики ISW.

Также известно, что ракеты "Томагавк" могут запускаться при любых погодных условиях и лететь со скоростью 885 км/ч, что примерно равно скорости коммерческого самолета. Кроме того, они оснащены системой точного наведения и могут нести боеголовку весом 453 кг. Кроме того, ракеты летят низко над землей и быстро, из-за чего усложняется их обнаружение и поражение.

Боевые испытания "Томагавков"

Как отметили в Business Insider, "Томагавки" были проверены в боях еще во время войны в Персидском заливе. После того они использовались в различных конфликтах и военных операциях, преимущественно на Ближнем Востоке.

"Совсем недавно США запустили эти ракеты по иранским ядерным объектам, хотя они также применялись в ударах по целям повстанцев-хуситов в Йемене", - добавили в материале.

Главным оператором "Томагавков" является ВМС США, однако они также есть на вооружении у Великобритании, Австралии и Нидерландов. Кроме того, Япония приобрела 400 таких ракет, а эсминец страны находится в США, где его модифицируют для запуска этого оружия.

"Непонятно, как Украина будет запускать ракеты "Томагавк", если их получит. Ракеты запускаются с вертикальных пусковых установок на военных кораблях, торпедных аппаратов на подводных лодках и наземных пусковых установок, таких как новая система Typhon армии. Киев не имеет ничего из этого, и любая передача, вероятно, потребует от США прислать дополнительное оборудование для поддержки ударов или модифицировать какую-то другую пусковую установку", - предполагают в издании.

Вопрос о поставках Украине ракет "Томагавк" - последние новости

Ранее Axios писало, что у Трампа боятся, что не смогут контролировать Украину, если предоставят ей "Томагавки". В частности президент США заявлял, что хочет знать, что украинцы планируют делать с ракетами, прежде чем поставлять их.

Поэтому украинский чиновник и источник издания, который близок к украинскому правительству, говорят, что не знают, какое именно решение принял Трамп о поставках этого оружия Украине.

В то же время народный депутат Украины Егор Чернев отметил, что поступление "Томагавков" будет постепенным. По его словам, сначала Украине предоставят эти ракеты в количестве несколько штук или пару десятков, однако стрелять ими сразу не позволят.

"Если же Путин и после этого не пойдет на переговоры - радиус сможем немного увеличить, а поставки немного возрастут. Радиус применения и объемы поставок ракет будут увеличиваться по мере того, как Путин будет продолжать эскалацию войны. И, наконец, только через некоторое время все ограничения будут сняты, кроме, возможно, ударов по кремлю и непосредственно по Путину", - отметил Чернев.

Вас также могут заинтересовать новости: