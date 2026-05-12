Украина разработала аналог Taurus: эксперт объяснил, почему Киев так и не получил эти ракеты от Берлина

Сотрудничество в сфере производства оружия между Украиной и Германией будет выгодно обеим сторонам, считает Селезнев.

Украина может сколько угодно обращаться к Германии с просьбой о передаче ракет Taurus, однако это вряд ли произойдет в обозримой перспективе. Такое мнение высказал Владислав Селезнев, военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ, в эфире Radio NV, комментируя появление аналогов этих ракет в Украине.

"Не потому, что немецкие партнеры будут опасаться эскалации российско-украинской войны. А скорее всего они в первую очередь стремятся защитить собственное национальное пространство и, соответственно, эти ракеты им нужны для собственных оборонных нужд", - сказал Селезнев.

Он также прокомментировал сотрудничество между Киевом и Берлином в производстве оружия. По словам эксперта, такая работа может заметно ускорить процесс производства вооружения.

"Научно-промышленный технический потенциал, а также финансовая составляющая у наших немецких друзей и партнеров, пожалуй, одна из самых сильных на европейском континенте. Наши немецкие друзья абсолютно четко понимают, что вопрос прямого боевого столкновения между странами НАТО и российской армией - это лишь вопрос времени. Я слышал разные оценки. Кто-то утверждает, что это может произойти через полтора года. Кто-то дает больше времени на подготовку. Но все абсолютно четко понимают, что мир стоит на пороге огромной войны", - отметил Селезнев.

На фоне этого, по словам эксперта, Европа спешит восстановить свой военно-промышленный комплекс, который они утратили за последние 30 лет. Селезнев отметил, что после завершения "Холодной войны" в Европе активизировался процесс демилитаризации. И на фоне потенциального глобального конфликта западные союзники пытаются его вернуть.

Сотрудничество Украины и Германии: что известно

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина уже может рассчитывать на шесть совместных проектов по производству вооружения вместе с Германией. Он также добавил, что Киев подписал с Берлином документ по ПВО, однако не раскрыл деталей соглашения.

Между тем министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна совместно с Украиной будет производить различные типы беспилотников. Речь идет, в частности, как о дронах с дальностью полета менее 100 километров, так и о дальнобойных системах, способных преодолевать расстояние до 1500 километров.

