Если информация правдива, то Россия углубляет оборонные связи с несколькими не западными государствами.

Недавно был обнародован документ, который, как утверждается, принадлежит российскому государственному оборонному конгломерату "Ростех", в котором указываются страны, а также графики поставок современных истребителей Су-57 и Су-35 определенным иностранным клиентам, сообщает Defence blog.

Издание отмечает, что документ был опубликован в Интернете 3 октября хакерской группировкой Black Mirror. Она утверждает, что получила доступ к более 300 внутренним документам из систем "Ростеха".

Речь идет о переписке, презентации и экспортные контракты, подробно описывающие оборонное сотрудничество России с иностранными партнерами, логистические схемы, разработанные для уклонения от санкций, и техническую документацию, связанную с поставками оружия.

Указывается, что хотя достоверность утечки не была независимо проверена, аналитики считают, что эти данные совпадают с предыдущими сообщениями об экспортных переговорах Москвы.

В частности, в документах есть информация о перечне контрактов компании КРЕТ, которая является дочерней компанией "Ростеха". В них упоминается оборудование, которое будет интегрировано в самолеты "Сухой". Страны-клиенты в документах обозначены специальными кодами. Например, 364 обозначает Иран, 012 - Алжир, а 231 - Эфиопию.

Согласно этим данным, Иран заказал 48 многоцелевых истребителей Су-35, Алжир приобрел 12 истребителей пятого поколения Су-57 и 14 ударных самолетов Су-34, а Эфиопия подписала контракт на шесть Су-35.

Издание отмечает, что если эта обнародованная информация правдива, тогда эти сделки станут одними из самых значительных экспортных операций России в области боевой авиации со времени вторжения в Украину в 2022 году. Это будет означать углубление оборонных связей с несколькими не западными государствами.

Также в документе есть упоминания и о сроках поставок самолетов. Например, оборудование для иранских Су-35 планируется отправить через 16-18 и 46-48 месяцев после получения авансовых платежей. Отмечается, что если предположить, что первый платеж Иран осуществил в 2022 году, то поставки подсистем КРЭТ на завод по производству самолетов состоятся между 2024 и 2026 годами.

Далее должна состояться фактическая сборка, летные испытания и сертификация самолетов. Это означает, что полные поставки в Иран, вероятно, состоятся между 2026 и 2028 годами.

В Алжир самолеты Су-57 и Су-34 будут поставлены в период 2024-2026 годов, что согласуется с заявлениями страны о намерении приобрести российские истребители нового поколения. Если эта информация подтвердится, Алжир станет первым иностранным заказчиком Су-57.

Что касается продажи шести истребителей Су-35 Эфиопии, то согласно информации в документах, сделка, возможно, уже находится на завершающей стадии или что поставки уже начались.

Российские самолеты: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в России показали первый российский Су-75 Checkmate, который изображен рядом с Су-57. Изображение начали распространять в социальных сетях в начале октября российские пропагандисты. Есть предположение, что фото было сделано уже давно. Также фотография по крайней мере частично подтверждает тезис о возможной интеграции Су-75 и Су-57.

Также мы писали, что индийские источники сообщили, что Россия может продать им до 84 истребителей "пятого поколения" Су-57. Речь идет о двух эскадрильях с завода и еще от трех до пяти с локализацией и местной сборкой. Отмечается, что Москва якобы согласилась пойти практически на все условия индийской стороны для продажи этих самолетов.

