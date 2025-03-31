Самолеты прошли полный цикл заводских испытаний и были приняты техническим составом.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Воздушно-космическим силам Российской Федерации истребители Су-35С. Об этом сообщает "Ростех".

"Машины прошли полный цикл заводских испытаний и приняты техническим составом, также самолеты протестировали в различных рабочих режимах летчики Министерства обороны РФ", - говорится в заявлении российской государственной корпорации. Истребители уже совершили перелет на аэродром базирования.

Россияне традиционно не называют количества переданных машин, а бортовые номера самолетов на официальных фото- и видеоматериалах ретушируются.

Если судить по видео и официальным сообщениям, можно сделать осторожное предположение, что речь идет по крайней мере о двух боевых самолетах.

Истребитель Су-35: справка

В отличие от нового Су-57, Су-35 является действительно массовым истребителем - особенно по меркам современной РФ.

Скорее всего, россияне построили уже более 150 таких машин - почти все они были поставлены российским Воздушно-космическим силам. Среди иностранных покупателей - Исламская Республика Иран.

Сам самолет является типичным российским многоцелевым истребителем поколения 4+. Фактически это глубоко модернизированный вариант советского Су-27.

Впрочем, это не означает, что самолет не представляет угрозы для Украины. Более того, по словам специалистов, Су-35 существенно превосходит все украинские истребители - по крайней мере, если говорить о дальности поражения целей в воздухе.

Это достигается за счет новой российской ракеты Р-37, дальность которой может составлять около 200 км.

Отметим также, что по данным из открытых источников, за годы войны против Украины РФ потеряла более пяти Су-35. По крайней мере часть из них была поражена дружественным огнем российской противовоздушной обороны.

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