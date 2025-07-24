Исторический центр Одессы находится под охраной ЮНЕСКО.

Российские террористы массированно атаковали Одессу дронами. В городе вспыхнули пожары.

Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, несмотря на активную работу средств противовоздушной обороны, есть повреждения гражданской инфраструктуры. В частности, пылает многоэтажка.

"В городе – ряд пожаров. Известно о возгорании двух этажей в жилой многоэтажке, кровли двухэтажного дома, торговых павильонов и АЗС. Также есть повреждения памятников архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО. Информация о пострадавших уточняется. Все уполномоченные службы начали ликвидацию последствий российской атаки", – говорится в сообщении.

Видео дня

Между тем в Сети распространяется видео пожара, как утверждается, на рынке "Привоз". Официального подтверждения этой информации по состоянию на сейчас нет.

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