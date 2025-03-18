Тегеран пытается восстановить свои воздушные возможности в обход западных санкций при поддержке Москвы.

Иран решил полностью заменить свои давно уже устаревшие истребители F-14 Tomcat, которые также называют "Персидскими кошками" (Persian Cat), на российские самолеты Су-35 Flanker-E. Об этом рассказал военный обозреватель издания 19FortyFive Стив Балестриери.

Уточняется, что Иран приобрел первые F-14 Tomcat у Соединенных Штатов в 1974 году во время правления шаха, когда Исламская Республика была одним из ключевых союзников США. К моменту иранской революции 1979 года в страну было поставлено 79 из 80 заказанных самолетов. Однако военным и политическим отношениям между США и Ираном пришел конец после кризиса с заложниками, который продолжался в течение 444 дней. Речь идет о захвате американского посольства в Тегеране прореволюционными студентами, который произошел 4 ноября 1979 года.

Из-за разрыва отношений с США Иран перестал получать необходимые для F-14 Tomcat американские комплектующие. Однако в стране вышли из положения, начав обратное проектирование и изготовив собственные детали для самолетов. Это позволило Тегерану сохранить истребители в рабочем состоянии. Однако, как пишет военный обозреватель, несмотря на свою скорость в 2,3 Маха, устаревшие и изнашивающиеся технологии Tomcat существенно ограничивают боевую эффективность, особенно против таких истребителей-невидимок, как израильские F-35.

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"Хотя F-14 намного быстрее F-35I, на которых летает Израиль, следует отметить, что F-35 мог атаковать "Персидских кошек" с большого расстояния, прежде чем F-14 мог бы приблизиться достаточно близко, чтобы использовать свое преимущество в скорости. Однако во время октябрьских авиаударов Израиля по Ирану мы не слышали о том, чтобы какие-либо эскадрильи F-14 поднимались в воздух, что, очевидно, было обусловлено фактором скрытности F-35", - пишет Балестриери.

По его словам, униженный израильскими авиаударами, в ходе которых были уничтожены ПВО и другие военные цели Исламской Республики, Иран начал заменять F-14 на передовые российские Су-35. Первые два самолета РФ поставила в декабре 2024 года.

Военный обозреватель отметил, что Су-35 обладают превосходной авионикой, новым радаром Ирбис-Э и современными двигателями с управляемым вектором тяги. Балестриери пояснил, что поставки российских самолетов стали политической победой для России и Ирана. РФ получила столь необходимые для нее деньги, а Тегеран смог показать Вашингтону, что он может обходить западные санкции и совершенствовать свои военно-воздушные силы.

Что известно об американских F-14

Истребитель-перехватчик четвертого поколения F-14 обладал непревзойденной скоростью и многоцелевыми радиолокационными системами. В Америке их сняли с вооружения в 2006 году. Тогда Пентагон собирался уничтожить уникальные запчасти для Tomcat, но продать тысячи других комплектующих, которые можно было бы использовать на других самолетах.

Продажа всех деталей была приостановлена после того, как в январе 2007 года агентство AP выяснило, что покупатели из Ирана, Китая и других стран воспользовались лазейкой в системе безопасности продажи излишков, чтобы приобрести чувствительное военное снаряжение США, включая детали к F-14.

В итоге, Министерству обороны США пришлось принять меры, чтобы убедиться, что иранцы не смогут приобрести полезные комплектующие к устаревшему самолету.

Недавно бывший сотрудник Пентагона Крис Осборн объяснил, почему в США скучают по F-14. По его словам, максимальная скорость F-14 в 2,3 Маха и инновационная авионика позволяли ему отслеживать и поражать многочисленные угрозы одновременно, что значительно повышало обороноспособность авианосных ударных групп.

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