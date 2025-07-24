Магнитная буря, которая началась 23 июля, продолжится сегодня.

Магнитная буря, которая ударила по Земле вчера, сегодня продолжится, но станет слабее. Об этом свидетельствуют данные meteoagent.

По прогнозу, К-индекс, который показывает силу магинтной бури, будет около 4. Это означет слабую магнитную бурю.

Портал Geomagnetism также сообщает о снижении геомагнитной активности в течение 24-25 июля.

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По прогнозу, в ближайшие дни ожидается низкая солнечная активность с вероятностью вспышек класса M (средней мощности) до 25 июля.

Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури - это нарушения в магнитном поле Земли, вызванные воздействием солнечного ветра. Они возникают, когда поток заряженных частиц от Солнца (например, во время вспышек или корональных выбросов массы) достигает магнитосферы планеты и вызывает в ней резкие колебания.

Для Земли такие бури могут означать сбои в работе спутниковой связи, навигационных систем и электросетей. Иногда они вызывают яркие полярные сияния даже в нетипичных широтах.

На человека магнитные бури тоже могут влиять. Особенно чувствительны к ним метеозависимые люди: в такие дни нередко наблюдаются головные боли, усталость, раздражительность, скачки артериального давления и проблемы со сном. Однако большинство людей переносит бурю без заметных симптомов.

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