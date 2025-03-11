Украине для самолетов нужны дальнобойные ракеты типа "воздух-воздух", а также другие различные системы, для более эффективного применения F-16.

Истребители четвертого поколения F-16, которые Украина получила от западных партнеров, не могут соревноваться в поединке с российскими Су-35 из-за отсутствия необходимых дальнобойных ракет. Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Сегодня те F-16, которые мы имеем от партнеров, не являются слишком новыми для того, чтобы соревноваться с Су-35 "один на один" в воздушном бою", - отметил Игнат.

Он добавил, что об этом неоднократно говорилось, в том числе со стороны украинских пилотов о необходимости комплексного подхода с целью усиления Воздушных сил.

Видео дня

"Нужен комплексный подход и наземных систем противовоздушной обороны, средств РЭБ. Соответственно, было бы идеально [иметь] воздушный радар, как нам уже давно обещала одна из стран. Ну и также бортовой РЛС наших самолетов и средства поражения, то есть, ракеты класса "воздух-воздух" должны быть такими, что могут достать российский самолет быстрее и уничтожить его в воздухе, и соответственно он не будет залетать на ту территорию, откуда запускает управляемые авиабомбы", - отметил Игнат.

Таким образом, украинские самолеты не могут безопасно для себя сбивать российские самолеты, которые сбрасывают КАБы.

Проблемы украинских F-16

Как сообщал УНИАН, недавно полковник запаса Вооруженных сил Украины, пилот-инструктор Роман Свитан выразил недовольство, что Украине дают небольшое количество западных истребителей F-16, а также не передают большую часть основного вооружения к этим самолетам.

В частности, Украина до сих пор не получила дальних ракет перехвата класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM, и не получила ракет класса "воздух-земля" AGM-158 JASSM.

Вас также могут заинтересовать новости: