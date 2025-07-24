Знали ли вы, что головоломки обеспечивают умственную тренировку, стимулируя как левое, так и правое полушария мозга?

Существуют разные типы умственных задачек, такие как пазлы, кроссворды, судоку, головоломки и оптические иллюзии. Все они имеют множество преимуществ.

Регулярное решение таких заданий имеет ряд положительных эффектов, включая улучшение внимания к деталям, зрительного восприятия, памяти, концентрации, визуально-пространственного мышления и навыков решения проблем. УНИАН подготовил для вас новый вызов.

Головоломки обеспечивают умственную тренировку, стимулируя как левое, так и правое полушария мозга. Левая сторона отвечает за логику и аналитическое мышление, тогда как правая – за креативность и целостное мышление. В новом задании мы объединили эти два аспекта.

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Ниже вы увидите изображение, где среди кучи манго спрятался попугай. Вам нужно отыскать птицу.

Но все не так просто, ведь на ответ у вас будет всего 7 секунд. Вы принимаете этот вызов?

Время пошло! Внимательно рассмотрите изображение, чтобы ничего не пропустить.

Что ж, 7 секунд исчерпаны. Удалось ли вам заметить попугая среди манго? Сделать это было непросто, ведь птица имела такую же окраску – оранжево-зеленую. Поэтому если вы таки справились за 7 секунд, вы очень внимательный к мелочам человек.

Ответ:

Головоломки УНИАН

Предлагаем вам проверить свою внимательность к деталям в интересной головоломке, где надо отыскать слово "капуста". Справиться надо всего за 7 секунд.

Или же можете попробовать найти два пропущенных числа на картинке. На это задание мы отвели 12 секунд.

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