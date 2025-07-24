24 июля является датой нескольких церковных и светских праздников - узнайте, кого поздравить.

Дата 24 июля 2025 года дает нам несколько поводов для празднования. В праздник сегодня в Украине принято поздравлять работников финансовой сферы, а в международный - кузенов. В православии отмечаются большие торжества как по старому, так и по новому календарю.

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Какой сегодня праздник церковный

В современном стиле эта дата посвящена киевским князьям Борису и Глебу, которым молятся о решении конфликтов и защите от недругов.

Однако многие украинцы ещё помнят, какой сегодня церковный праздник был по старому стилю, ведь мы чествовали важную для нашей страны персону - равноапостольную Ольгу Киевскую. Княгиня Ольга совершила много реформ и была мудрой правительницей. В честь неё можно отправиться поздравления на День ангела Ольги знакомым обладательницам имени.

Какой сегодня праздник в Украине

Мы вспоминаем славных личностей отечественной истории, рожденных 24 июля - ученого-гистолога Петра Перемежко, писателя Анатолия Курдидика, поэта и переводчика Василия Мисика, физика Игоря Дмитренко, писателей и общественных деятелей Дмитрия и Виталия Капрановых.

По указу президента 24 июля - праздник День финансового работника. Он установлен из-за памяти княгини Ольги, которая первой ввела систему налогов в Руси. Хотя её памятная дата на новый лад празднуется 11 июля, о переносе профессионального торжества не объявлялось. Поэтому можно поздравить бухгалтеров, аудиторов, финансистов, экономистов и банковских работников.

Какой сегодня праздник в мире

24 июля известно как День заботы о себе. Можно сделать что-то приятное для души и тела, что вы давно откладывали. Заботиться о себе важно для профилактики психических болезней.

Другие международные праздники сегодня это День двоюродных братьев и сестер, которых также можно поздравлять. А также День растворимого кофе, любимого напитка миллионов людей.

Самые известные на планете именинники сегодняшней даты - национальный герой Латинской Америки Симон Боливар, писатель Александр Дюма старший, композитор Адольф Шарль Адам, художник Альфонс Муха, пилотесса и писательница Амелия Эрхарт, актриса Дженнифер Лопес.

Какой праздник 24 июля народный

Об этой дате есть приметы, указывающие на урожайность культур и окончание лета:

если солнечно, уродятся зерновые;

выпала крупная роса - к урожаю помидоров;

прошла гроза - к дождливому августу;

мухи стали агрессивными - к потеплению.

По традициям в праздник сегодня стоит собрать ягоды - малину, ежевику, крыжовник и черемуху. Из урожая готовят консервацию на зиму.

Что нельзя делать сегодня

Зная, что сегодня за праздник у верующих, не стоит нарушать его церковные запреты. Запрещено сплетничать, клеветать, ругаться с родными, брать большие сумы в долг. Народные обычаи не рекомендуют работать на природе днем, чтобы не получить тепловой удар.

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