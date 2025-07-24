Попадание по нефтебазе подтверждают и тамошние власти.

Краснодарский край страны-агрессора России находится под атакой беспилотников. В курортном Сочи прогремели взрывы.

Об этом сообщает ряд местных Телеграм-каналов. В одном из пабликов отмечают, что Сочи подвергается крупнейшей атаке за все время полномасштабной войны России против Украины.

Сообщалось и о сбитых беспилотниках. При этом глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин заявил о "прилете" по нефтебазе.

Видео дня

"Произошло попадание по нефтебазе на улице Таврическая. Прошу воздержаться от поездки на машине и прогулок в том районе", – написал он в Телеграм-канале.

Тем временем очевидцы рассказали российскому паблику SHOT, что в разных частях сочи прогремело уже от 15 до 20 взрывов.

"В небе продолжают мелькать вспышки и слышен звук мотора. Сообщается о работе сирены воздушной опасности. Туристов, которые приехали отдохнуть в Сочи, в целях безопасности уводят на парковку или в другое безопасное место", – говорится в сообщении.

В сети публикуют кадры со взрывами:

Справка УНИАН: Сириус – это поселок городского типа и первая в России федеральная территория, образованная путем выделения части территории Адлерского района. Сириус расположен на юге от Адлера, который, в свою очередь, является районом города Сочи.

Атаки по России

На днях в Новочеркасске в Ростовской области атакована железнодорожная инфраструктура. Она используется врагом для нужд военно-промышленного комплекса и оккупационной армии.

Как отмечал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, через этот логистический узел осуществляется переброска техники, боеприпасов, топливных ресурсов и личного состава к границе с Украиной.

Вас также могут заинтересовать новости: